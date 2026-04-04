El Numancia necesita la victoria en Oviedo para pelear por la promoción de ascenso

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Domingo de Resurrección se adelanta al sábado para el C.D. Numancia en su visita a El Requexón para medirse al Oviedo Vetusta. Resurrección a domicilio ya que han pasado cuatro meses desde la última vez que los rojillos lograron la victoria lejos de Los Pajaritos. Fue en Ourense el 7 de diciembre del año pasado y desde entonces a lo máximo que ha aspirado el equipo soriano es al empate.

Esta nefasta racha de resultados como visitantes, además de las dificultades que se están teniendo para sacar adelante los partidos de casa, han llevado al Numancia a complicarse la clasificación para la zona de play off de ascenso. Los tres puntos en Oviedo se antojan fundamentales para enderezar definitivamente un rumbo que no acaba de encontrar el equipo a lo largo de la segunda vuelta del campeonato liguero.

Eso sí, la exigencia ante el filial carbayón será máxima teniendo en cuenta que este Oviedo Vetusta no renuncia al ascenso directo a Primera Federación. Los asturianos, que ya ganaron en Los Pajaritos en la primera vuelta, atesoran calidad para dar y tomar y su gran peligro es que tengan un buen día, especialmente en las labores ofensivas.

Precisamente en ataque es donde tiene que mejorar y mucho este Numancia con respecto al último desplazamiento al campo del Coruxo. Los rojillos estuvieron faltos de puntería y por ahí se les escapó el triunfo en O Vao.

A la Liga le queda un mes de competición y el Numancia tiene que cumplir con el mínimo de entrar en la promoción de ascenso. Comienza el mes de abril con el que será el antepenúltimo desplazamiento de los numantinos. En juego está alargar la temporada y que la trayectoria 2025-2026 de los sorianos no finalice el primer fin de semana de mayo.

Además del acierto en ataque, el Numancia debe hacer un ejercicio de solidez defensiva ante uno de los equipos más goleadores del grupo. Este Oviedo Vetusta tiene una línea atacante de las que marcan las diferencias en la categoría. El Numancia necesitará de su mejor versión para asaltar El Requexón y dar un golpe encima de la mesa.