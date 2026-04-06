El Numancia también tiene que mirar por el retrovisor: sólo cinco puntos de renta sobre el play out de permanencia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Play off y play out deben estar en el horizonte de un C.D. Numancia que tiene que mirar para arriba y para abajo en la clasificación. Lo mismo que se puede afirmar que no hay nada perdido en el objetivo de clasificarse para la promoción de ascenso, la realidad de la competición dice que los rojillos también deben cuidar sus espaldas para no llevarse sustos de última hora. Los sorianos tienen a ‘tiro de piedra’ la promoción de ascenso al tener una desventaja asumible de cuatro puntos, aunque también es cierto que por abajo todos están apretando y ahora mismo la promoción por la permanencia está a cinco puntos. De la zona de descenso directo sólo tienen un colchón de seis.

Resta cuatro jornadas por disputar y el Numancia no tiene margen de error si quiere jugar los cruces por el ascenso, una frontera que marca el Real Ávila que es precisamente el próximo rival de los rojillos. Los abulenses cuentan con 47 puntos cerrando la zona de play off desde la quinta posición. Una promoción hacia Primera Federación que está en un pañuelo teniendo en cuenta que Gimnástica Segoviana y Ourense son tercero y cuarto con 48 puntos.

Esta promoción mantiene tres puestos asequibles para un Numancia que, eso sí, tiene que mejorar considerablemente su rendimiento en estos últimos compromisos contra Ávila, Sámano, Langreo uy Marino de Luanco. La segunda plaza está ya muy lejos y es el Oviedo Vetusta el que tendrá más facilidades en los emparejamientos por dar el salto a Primera Federación.

Otro dato a tener en cuenta es el tráfico de equipos que están entre el Numancia y la quinta plaza, con Coruxo y Salamanca con opciones de pelear por el ascenso. Por debajo del Numancia, incluso el Bergantiños, noveno clasificado con 42 puntos, tendría posibilidades de subir si es capaz de dar continuidad al triunfo de la pasada jornada por 3-4 ante el Valladolid Promesas.

Esas son las cábalas más optimistas, pero también están las menos positivas ya que el play out por la permanencia en Segunda Federación está más cerca de lo pensado jamás por el numantinismo. Y es que la eliminatoria por la salvación está a una distancia que se queda en los cinco puntos. Este play out lo ocupa en estos momentos el Marino de Luanco con 38 puntos. El descenso directo está a uno más.

Un Marino de Luanco que en estos momentos es el mejor decimotercero de los cinco grupos de la Segunda Federación con 38 puntos. Ser el mejor del play out de los cinco grupo supone la salvación ya que el mejor decimotercero se queda en la categoría sin tener que jugar los cruces por salvarse. La Sarriana es la escuadra que marca el descenso con 37 puntos.

El Numancia no debe descuidarse lo más mínimo en el último mes de Liga ya que con 12 puntos en juego de todo puede pasar menos, por supuesto, pelear por el ascenso directo que tiene ‘a punto de caramelo’ el Deportivo Fabril. El filial del Deportivo de la Coruña suma 63 puntos y cuando restan 12 por jugar tiene una renta de nueve sobre su más inmediato perseguidor, un Oviedo Vetusta que tiene encarrilada la segunda plaza.

Para calibrar la mala temporada que está realizando el Numancia el dato más significativo es ver que tiene una desventaja de nada menos que veinte puntos sobre el líder. El Fabril sólo ha perdido tres compromisos en lo que va de campeonato por los nueve en los que ha hincado la rodilla un Numancia que necesita ganar el próximo domingo al Real Ávila si no quiere olvidarse definitivamente de la promoción.