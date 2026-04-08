La suerte le da la espalda a Escardó desde su fichaje por el Numancia

Álex Escardó en el partido ante la Sarriana en el que se lesionaba en el gemelo.Mario Tejedor

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La fortuna no le está sonriendo a Álex Escardó desde que a finales del mes de enero fichara por el C.D. Numancia procedente del Juventud Torremolinos de Primera Federación. Un contratiempo médico y ahora una rotura muscular en el gemelo sufrido ante la Sarriana no le han permitido al atacante tener continuidad con la camiseta rojilla. Menos de 300 minutos sobre los terrenos de juego en estos tres meses y pendiente de evolución para saber si volverá esta temporada a enfundarse la elástica numantina. El domingo seguirá siendo baja en el equipo entrenado por Ángel Rodríguez.

Escardó recaló en el Numancia a finales de enero, concretamente el club anunció su fichaje el 20 de enero como uno de los refuerzos de invierno para dar un salto de calidad en el juego ofensivo de los sorianos. Fue casi 'llegar y besar el santo' porque sólo cinco días después de su fichaje ya debutaba con el Numancia. Su estreno como rojillo sería el 25 de enero en la jornada 20 en el campo de la Gimnástica Segoviana en un partido que acabaría con empate a cero. Escardó jugó toda la segunda parte ofreciendo muy buenas sensaciones con detalles de mucha calidad.

A la jornada siguiente, el malagueño ya era titular con los colores numantinos en el encuentro frente al Lealtad de Villaviciosa. Jugó los noventa minutos en un encuentro con sabor amargo ya que el Numancia perdía 0-1 ante los asturianos.

Esta titularidad tenía continuidad una semana después en Salamanca en un choque que finalizaba con empate a un gol. Escardó era sustituido en el minuto 72 y el andaluz se convertía en una de las referencias del Numancia en su juego de ataque actuando bien en la mediapunta o de falso extremo.

Era casi mediados de febrero y llegaba el primer contratiempo de Escardó en su aventura en Soria. El atacante se perdía los encuentros ante Ourense y Deportivo Fabril por prescripción médica y su regreso a la convocatoria no se producía hasta la jornada 25 el en enfrentamiento ante el Burgos B en Los Pajaritos. Citación pero sin llegar a jugar ni un solo minuto ya que tenía que recuperar el ritmo de los entrenamientos después de dos semanas parado.

Volvía a tener minutos, únicamente nueve, en el empate a uno en el campo del Valladolid Promesas. Suplencia que continuaba en las siguientes jornadas ante el Atlético Astorga y el Coruxo. Contra el conjunto maragato disputaba la segunda parte saliendo desde el banquillo y contra los gallegos sólo jugaba 18 minutos.

Escardó regresaba a la titularidad en la jornada 29 ante la Sarriana y al cuarto de hora de partido tenía que ser sustituido por lesión. Una rotura muscular en el gemelo que no le permitía jugar el pasado fin de semana en el terreno de juego del Oviedo Vetusta y que también le hará ser baja este domingo ante el Real Ávila.

El regreso de Escardó al césped está pendiente de evolución, aunque la realidad es que queda un mes temporada regular. El mediapunta podría perderse los próximos partidos y en caso de clasificación para el play off de ascenso podría volver a entrar en los planes de Ángel Rodríguez.

Escardo ha disputado siete partidos con la elástica numantina y sólo en tres de ellos ha sido titular. No se ha estrenado como goleador y en sus botas acumula un total de 291 minutos.