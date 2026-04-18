El Numancia B se juega la continuidad en Tercera ante el Mojados

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Numancia B se juega mucho este fin de semana en la jornada 31 ya que ni más ni menos que se enfrentará al Mojados, un rival directo en la lucha por la permanencia en Tercera Federación que llegará a la Ciudad Deportiva como una amenaza para los intereses del filial. Más que tres puntos en juego para los rojillos cuando la competición liguera entra en su recta final con cuatro jornadas por disputar.

Bajan los tres últimos clasificados y el primer objetivo del Numancia B es eludir una de estas plazas que se traducen en el billete directo a la Primera Regional. Pero el descenso de Tercera Federación parece que tendrá más capítulos ya que con los arrastres perderían la categoría más equipos. Y es que tanto Valladolid Promesas como Burgos B tienen complicada su salvación en Segunda Federación.

Pero el Numancia B no debe mirar más allá y su primera inquietud debe ser escapar de las tres últimas plazas. Por ello ganar este fin de semana al Mojados de Valladolid se antoja fundamental de cara al tramo final de Liga.

El equipo de Fredy Vera tiene que sumar de tres en tres después de la derrota del pasado sábado en el campo de La Arboleda ante el Almazán. Como local está manteniendo una buena trayectoria en los últimos compromisos y en la última derrota ante el Palencia CF los jóvenes cachorros numantinos dieron la talla ante uno de los gallitos del grupo.

El Almazán, por su parte, prácticamente tiene todo hecho en el presente curso desde la zona templada de la clasificación. Los adnamantinos visitarán el domingo, a partir de las 17.00 horas, a un Atlético Tordesillas que la próxima temporada jugará en Segunda Federación y que ante los adnamantinos pueden certificar matemáticamente su ascenso histórico de categoría.

El equipo de Pablo Ayuso tiene un desplazamiento complicado a un campo de Las Salinas que ha sido inexpugnable en la presente temporada. El Almazán viaja a la localidad vallisoletana sin ningún tipo de presión y enfrente tendrá un rival que casi está de celebración con el salto de categoría en el bolsillo. Atlético Mansillés, Virgen del Camino y Santa Marta serán los últimos escollos antes de cerrar el curso liguero. El Numancia B, por su parte, tiene como adversarios en las últimas tres jornadas a Júpiter Leonés, Guijuelo y Unionistas de Salamanca B.