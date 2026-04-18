El Numancia juvenil golea al Amistad en Palencia (1-4)

Publicado por Área 11 Palencia Creado: Actualizado:

CDI Amistad: Rodrigo, Royuela, Jaime, Blanco, Alejandro (David, 83´), Samuel (Alonso, 83´), Marcos (Guillermo, 46´), Maksym, Valle, Daniel (Esteban, 70´) y Pablo.

CD Numancia: Raúl, Luis, Hugo (Jack, 75´), Matesanz, Castro, Ruiz, Unai (Jimeno, 75´), Jorge, Diego, Yamato (Lozano, 65´) y Addel (Alonso, 65´).

Goles: 0-1 (1´) Jorge, 0-2 (23´) Unai, 0-3 (40´) Diego, 1-3 (49´) Blanco, 1-4 (60´) Jorge.

Árbitro: César García (Colegio castellanoleonés).

Campo: Campos del C.I. Amistad

Contundente victoria del Numancia en campo del CDI Amistad por 1 a 4. Los goles de Jorge en dos ocasiones, Unai y Diego son suficiente para llevarse los tres puntos.

El Numancia llegaba a Palencia para medirse al CDI Amistad, rival directo en la tabla por posición separados por tan solo tres puntos.

Comenzaba el encuentro y los aficionados aún no se habían sentado en su sitio que llegaría el primer gol. No habían pasado ni 60 segundos cuando Jorge lograría marcar el 0 a 1 para avanzar a los visitantes.

Los sorianos seguían apretando, y en el minuto 23 Unai lograría aumentar la ventaja tras superar a Rodrigo colocando el 0 a 2 en el electrónico. Diego cerraría una gran primera parte con el 0 a 3 en el minuto 40.

Los locales reaccionarían y en el minuto 49, Blanco lograría recortar distancias haciendo el 1 a 3, pero la alegría no duraría mucho, Jorge volvería a repetir como goleador y en el minuto 60 destrozaba cualquier esperanza en su rival.

Finalmente, el Numancia se lleva los tres puntos de Palencia y vuelve a ganar tras caer la semana pasada. La próxima jornada recibirá al Colegios Diocesanos el sábado 25 de abril a las 13:00 horas.