El Numancia y el Ayuntamiento presentan el V Torneo Elige Soria de fútbol benjamín

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La fiesta del fútbol base regresa con la celebración del V Torneo Elige Soria, una cita de la categoría benjamín que se desarrollará los días 23 de abril y 1 de mayo en la Ciudad Deportiva del C.D. Numancia. El club rojillo y el Ayuntamiento presentaron una edición que contará con la participación de unos 300 jugadores. Antonio Alfageme y Marcos de Pablo, por parte del Numancia, y Javier Muñoz y Manuel Salvador, por parte del Consistorio, fueron los encargados de dar a conocer los detalles del evento.

El formato del torneo vuelve al de la primera edición cuando hubo dos fases en días diferentes. Una fase preliminar programada para este jueves 23 de abril en la que participarán doce equipos de la provincia de Soria y una fase final que se llevará a cabo el 1 de mayo con siete cabezas de serie ya clasificadas, más el campeón de la preliminar.

Las doce escuadras sorianas de la primera fase son Golmayo Camaretas, Arcos, San José, Calasanz, Almazán, Sporting Uxama, la Escuela del Numancia en Ólvega, la Escuela del Numancia en Ágreda, AD Ólvega, Covaleda, San Esteban y un equipo combinado del Ayuntamiento. Se configurarán cuatro grupos de tres equipos y será el campeón de esta fase preliminar el que tendrá derecho a jugar la fase final.

Respecto a la fase final del 1 de mayo, además del campeón de este jueves, competirán Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, C.D. Numancia, Burgos, Real Sociedad, Logroñés y Parquesol de Valladolid. Se elaborarán dos grupos de cuatro escuadras para decidir los cruces. Esta fase final arrancará a las 11.00 horas y la final está programada para las 15.00 horas. El jueves los partidos comenzarán a las 16.00 horas y se prolongarán hasta las 19.00 horas.