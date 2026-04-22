El canterano rojillo Samuel Campos, en la prelista de la selección española Sub14

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El canterano del C.D. Numancia, Samuel Campos, forma parte de la prelista ofrecida por la selección española Sub-14 que se concentrará en Alfaz del Pi del 3 al 6 de mayo. El canterano numantino actúa como defensa y milita en el primer equipo infantil rojillo que dirige Víctor Llorente y que juega en la Primera Regional, competición en la que ocupa la cuarta posición de la tabla.