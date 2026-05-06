La Peña Numantina de Mallorca estará en Sa Pobla para animar a los rojillos en el play off

La Peña Numantina de Mallorca arropará a los rojillos en la vuelta de las semifinales ante el Poblense.HDS

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La Peña Numantina de Mallorca ya está realizando los preparativos para el partido de vuelta de las semifinales del play off de ascenso que disputarán el C.D. Numancia y el U.D. Poblense el domingo 17 de mayo en Sa Pobla. Su presidente, José Luis Muñoz, es el encargado de realizar las gestiones para que medio centenar de seguidores rojillos animen a los suyos en el choque que decidirá el billete para la final de la promoción. "Seremos buenos anfitriones. Apostamos por el ascenso del Numancia", asegura.

El compromiso de ida en Los Pajaritos lo verán desde la distancia y esperan que hasta Mallorca lleguen buena noticias con un resultado a favor del Numancia para, quien sabe, dejar encarrilada la eliminatoria. Eso sí, Muñoz reconoce que "no será una clasificación sencilla porque el Poblense ha estado arriba de la tabla durante toda la temporada. Será igualada, aunque veo ligeramente favorito al Numancia".

El peñista ha seguido las evoluciones del conjunto de San Pobla y recuerda que "hasta hace un par de meses iban primeros. No sé que les habrá pasado para este bajón que han experimentado para acabar terceros".

Respecto a la temporada del Numancia en el Grupo 1 de Segunda Federación, Muñoz indicaba que "el rendimiento ha sido flojo para una plantilla que es inferior a la de la campaña pasada". Recelos del Numancia, aunque el responsable de la Peña Numantina de Mallorca para nada pierde la esperanza de ver a su equipo en Primera Federación. "Ojalá la suerte que nos ha faltado en los dos años anteriores se ponga en esta ocasión de nuestro lado. Todo el sufrimiento que hemos tenido para meternos en el play off se daría por bueno si subimos de categoría".

Integrantes de la Peña Numantina de Mallorca con seguidores rojillos de otras peñas.HDS

La Peña Numantina de Mallorca cuenta con unos 50 socios y siempre que el equipo ha jugado en la isla ha estado arrimando el hombro con sus ánimos desde la grada. En este semifinal no será la excepción con el desplazamiento dentro de dos fines de semana a Sa Pobla, una localidad ubicada en el norte de Mallorca, a unos 45 minutos en coche desde Palma.