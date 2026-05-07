El soriano Rubén Andrés, nuevo director deportivo de la Gimnástica Segoviana

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Rubén Andrés es el nuevo director deportivo de la Gimnástica Segoviana y será el responsable de confeccionar la plantilla y el cuerpo técnico para la próxima temporada. Soriano de nacimiento, llega al club a sus cuarenta años con una gran y dilatada experiencia en la gestión de equipos en distintas categorías.

Formado en el Curso Superior Universitario de Director Deportivo de la Real Federación Española de Fútbol, ha realizado también distintos módulos jurídicos, institucionales, tecnológicos, y de comunicación y marketing relacionados todos ellos con el ámbito futbolístico.

Andrés, ha sido el responsable de distintos equipos ente los que cabe destacar Unionistas de Salamanca desde 2023 a 2025. Con el equipo salmantino consiguió la permanencia en Primera Federación en estas dos campañas. En las que el equipo logró su clasificación para los octavos de la Copa del Rey tras eliminar a Sporting de Gijón, y Villareal y enfrentándose al FC Barcelona.

En las temporadas 2021-22 y 2022-23 fue el encargado de confeccionar la plantilla que se proclamó campeón de liga y ascendiendo a Primera Federación con el CD Numancia. Clasificando al equipo para Copa del Rey.

En el DUX Internacional permaneció una temporada, la 2020-2021 clasificando al club para la Copa tras conseguir el ascenso A 1ª RFEF.

Dos campañas, de 2018 a 2020 permaneció en AD Mérida. Equipo con el que logró el ascenso a 2ª B y disputar los 1/32 de la Copa del Rey enfrentándose al RC Celta de Vigo.

En la campaña 2017-18 se hizo cargo del staff técnico y la plantilla del Real Jaén. Equipo con el que disputó el ascenso a la 2ª División B. Clasificando, por tanto, a la escuadra jienense para la Copa del Rey.