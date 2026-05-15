Comienzan las fases de ascenso y los sectores regionales para los equipos de la cantera del Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Tres equipos de la cantera del C.D. Numancia inician este fin de semana los sectores regionales que dan opción al ascenso de categoría o a proclamarse campeones de Castilla y León en sus diferentes categorías.

El Cadete B, campeón provincial, buscará el ascenso a Segunda Regional en un grupo en el que se medirá al Sporting Riazano de Segovia y al Puente Castro B de León. Los de Joselu Carazo inician el sábado en Riaza (17.00 horas) esta liguilla de ascenso con cuatro partidos -ida y vuelta- por delante.

Por su parte, Alevín A y Benjamín A también inician el Campeonato de Castilla y León de campeones provinciales. Ambos iniciaban su aventura mañana viernes en Zamora ante el Benavente, pero ambos partidos han quedado aplazados hasta el 12 de junio, por lo que la competición de ambos empezará el domingo a las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol ante la Cultural Leonesa, campeón provincial también en ambas categorías.

En la jornada 3, que se celebrará el viernes 22 de mayo, alevines y benjamines se desplazarán a Ávila para enfrentarse al C. D. Linko, y ya el domingo 24, en la Ciudad del Fútbol, el Benjamín A se enfrentará al Unionistas de Salamanca y el Alevín a se verá las caras con el Santa Marta, campeón salmantino.