Aitor Calle, nuevo entrenador de la Gimnástica Segoviana

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El ex entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, dirigirá la próxima temporada a la Gimnástica Segoviana, tal y como ha anunciado el equipo segoviano. La Gimnástica se 'sorianiza' esta temporada ya que tras la incorporación de Rubén Andrés como director deportivo, firma ahora al preparador de Los Rábanos.

Aitor Calle, ex de River Sestao, dirigió la pasada temporada al C.D. Numancia, equipo al que llevó a la segunda posición en fase regular. Con él en el banquillo el conjunto soriano disputó la fase de ascenso a Primera Federación, una fase de ascenso que vio truncada en la final ante el C.D. Teruel en Los Pajaritos tras un desafortunado penalti el tramo final del encuentro.