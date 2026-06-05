En imágenes: La afición del Numancia premiada en la Gala de EsRadio Soria

La afición del CD Numancia se llevó el premio a través de sus peñasMARIO TEJEDOR

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

La emisora esRadio Soria ha retransmitido una temporada más todos los partidos de liga del CD Numancia. Son más de dos décadas estando al lado del equipo soriano. Y, como es habitual, una vez concluida la competición ha querido celebrar un acto de agradecimiento a patrocinadores y colaboradores por su aportación. El Restaurante Mena de la capital fue el escenario donde se dieron cita alrededor de 40 personas. Entre los asistentes, junto a Florencio Carrera, director regional de esRadio; estuvieron presentes el presidente de la Diputación provincial, Benito Serrano, la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio; el alcalde de San Esteban de Gormaz, Daniel García; o el director de la Fundación Soriactiva de Caja Rural, Anselmo García, que fueron los encargardos de entregar los reconocimientos.

En una temporada donde a nivel deportivo no se han conseguido los objetivos, el equipo cayó eliminado en las semifinales por el ascenso, desde la emisora se ha querido destacar como lo mejor a la siempre fiel afición numantina, presente tanto en las gradas de Los Pajaritos como en todos los desplazamientos del equipo. Los kilómetros no han sido obstáculo para los seguidores. En representación de todos esos aficionados, integrantes de las cuatro peñas (Frente Rojillo, Numancia 2003, Peña Numantina Moronesa y Amigos del Numancia) recogieron un obsequio con el escudo del club en el que se podía leer: "El Numancia nunca se rinde".

Una temporada más esRadio Soria llevó a cabo la retransmisión de todos los partidos del C.D. Numancia en una nueva andadura por la Segunda Federación. Con la narración de Raúl Alonso y los comentarios técnicos de Aarón Aylagas y Luis Martínez Gonzalo, se pudieron seguir en los diales habituales de la radio convencional (Soria, 88.1FM/ Ágreda 93.0 FM/ El Burgo de Osma 105.9 FM), así como en la emisión por streaming en la web https://www.esradiocastillayleon.es/soria.