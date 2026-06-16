Ángel Rodríguez se despide de la afición del Numancia: "Ha sido un honor dirigir a este club"

Ángel Rodríguez en los prolegómenos del partido en San Pobla ante el Poblense, el último partido que dirigió al Numancia.Área 11

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Ángel Rodríguez, que desde el mes de octubre hasta final de la pasada temporada fue el entrenador del C.D. Numancia, se despedía de la afición rojilla en redes sociales y aseguraba que "ha sido un honor y un privilegio dirigir a este club". El técnico leonés lograba clasificar al equipo soriano para los play off por el ascenso a Primera Federación, aunque quedaba eliminado en semifinales ante el Poblense.

El ex míster numantino hablaba de "una temporada exigente", y reconocía que "a pesar de las dificultades me voy con la cabeza bien alta y profundamente agradecido al cariño que me ha mostrado la afición".

En su despedida dejaba claro que dice adiós "con la tranquilidad de haberlo dado todo por este escudo. ¡Aupa Numancia!