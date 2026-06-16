Fútbol / Segunda Federación
Ángel Rodríguez se despide de la afición del Numancia: "Ha sido un honor dirigir a este club"
El técnico leonés asegura que "me voy con la cabeza alta y profundamente agradecido"
Ángel Rodríguez, que desde el mes de octubre hasta final de la pasada temporada fue el entrenador del C.D. Numancia, se despedía de la afición rojilla en redes sociales y aseguraba que "ha sido un honor y un privilegio dirigir a este club". El técnico leonés lograba clasificar al equipo soriano para los play off por el ascenso a Primera Federación, aunque quedaba eliminado en semifinales ante el Poblense.
El ex míster numantino hablaba de "una temporada exigente", y reconocía que "a pesar de las dificultades me voy con la cabeza bien alta y profundamente agradecido al cariño que me ha mostrado la afición".
En su despedida dejaba claro que dice adiós "con la tranquilidad de haberlo dado todo por este escudo. ¡Aupa Numancia!