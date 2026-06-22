El Barbastro será uno de los rivales del Numancia en pretemporada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El U.D. Barbastro ha dado a conocer esta tarde los encuentros amistosos de pretemporada y entre ellos se encuentra un programado ante el C.D. Numancia fijado para el 12 de agosto en un escenario que no será la localidad oscense. El equipo aragonés militó esta temporada en el Grupo 3 finalizando en la undécima posición, salvando la categoría tras una trayectoria de cuatro victorias consecutivas en los últimos cuatro partidos.