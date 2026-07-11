Cinco puentes festivos para seguir al Numancia por la geografía de la Segunda Federación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia sigue confeccionando su plantilla y mientras tanto la afición comienza a esta ávida de fútbol a la espera de los primeros partidos de pretemporada y especialmente del inicio de la Liga en el mes de septiembre. Una vez conocido hace dos semanas el calendario es el momento de hacer planes para ver cuándo viene mejor ver al Numancia a domicilio. Cinco puentes festivos esta campaña y todos coinciden con salidas de los sorianos para visitar a Getafe B, Real Ávila, Atlético Tordesillas, Salamanca UDS y Guadalajara.

El Grupo V de Segunda Federación contempla desplazamientos muy cómodos para los seguidores numantinos en cuanto a kilómetros se refiere. Echando una mirada al calendario laboral la realidad es que los puentes festivos son propicios para seguir a los colores del equipo de turno y al mismo tiempo para hacer turismo. Los aficionados del Numancia están de enhorabuena ya que los cinco puentes marcados en el calendario van unidos a viajes de los rojillos por la geografía del Grupo V de Segunda Federación.

El primero de los desplazamientos propicios para los seguidores del Numancia coincide con el puente con motivo de la festividad de San Saturio. El Numancia tendrá que visitar al Getafe B el 3 o el 4 de octubre y el viernes día 2 es fiesta en Soria capital para poder aprovechar tres días de escapada.

Los caprichos del calendario quisieron que el Numancia encadenase dos encuentros seguidos como visitante los dos primeros fines de semana de octubre. Así, el 10 o el 11 de octubre los de Lolo Escobar tendrán que viajar al Adolfo Suárez para medirse al Real Ávila y el lunes 12 de octubre es festivo en toda España con motivo del día del Pilar.

El siguiente puente es el de Todos los Santos y el Numancia volverá a jugar a domicilio, concretamente en el terreno de juego del recién ascendido Atlético Tordesillas. El choque ante los vallisoletanos será el 31 de octubre o el 1 de noviembre y el lunes 2 de noviembre es festivo.

El año 2026 finalizará con el puente de la Constitución y ese fin de semana al Numancia le tocará jugar en Salamanca. El partido se disputará el 5 o el 6 de diciembre y los dos días siguientes están marcados como festivos en el calendario. Una oportunidad perfecta para seguir a los numantinos en el campo del Helmántico.

El fin de semana antes de Semana Santa el Numancia jugará en Talavera y también puede ser una buena ocasión para viajar en el mes de marzo con el conjunto rojillo.

El último puente de la temporada será el de la Comunidad de Castilla y León ya en el mes de abril. El Numancia jugará en Guadalajara el día 24 o el día 25 y el viernes 23 es la festividad de Castilla y León. Otros tres días de fiesta para hacer planes y al mismo tiempo arropar al cuadro rojillo.