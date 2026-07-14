Manu González y Adrián Peña lideran el proyecto del Numancia B para la próxima temporada

Manu González y Adrián Peña son los únicos jugadores que siguen en el filial rojillo de la pasada temporada.C.D. Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del filial numantino, Fredi Vera, ya cuenta con dos piezas fundamentales para su once inicial de cara a la temporada 2026-2027. Manu González y Adrián Peña continuarán su progresión en la entidad rojilla, reiterando su apuesta por el club.

Ambos jugadores liderarán una plantilla renovada compuesta por nuevos fichajes y por jugadores que promocionan de la categoría Juvenil. Con ello, el club buscará conseguir que el filial rojillo regrese a Tercera RFEF.

El Numancia B comenzará los entrenamientos de pretemporada el 6 de agosto. Antes del inicio de liga, previsto para el primer fin de semana de septiembre, el equipo disputará seis partidos amistosos.

A partir del próximo 24 de julio, González y Peña, canteranos numantinos, participarán con el primer equipo en los entrenamientos del inicio de pretemporada a las órdenes de Lolo Escobar.