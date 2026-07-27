Pelayo, César Moreno y Luis Roldán llegan para "despertar a un gigante dormido"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha presentado a Pelayo Suárez, César Moreno y Luis Roldán, tres de los nuevos jugadores que han llegado para formar parte de la plantilla 26-27 y que firman por una temporada con opción a otra en caso de ascenso. Durante la presentación han subrayado su ilusión por recalar en un Numancia que es "un gigante dormido".

El primero en tomar la palabra ha sido Pelayo Suárez, central polivalente, quien ha explicado que llega con "muchas ganas y con ilusión", tras unos días previos en los que ha tenido una primera toma de contacto con la ciudad y compañeros. "Cuando te llama el Numancia te ilusionas con ascender en este equipo y en esta ciudad. Creo que es un gigante dormido, un club al que no le pertenece la categoría en la que estamos y creo todos los que hemos firmado aquí estamos con la ilusión de que el Numancia de un pasito más adelante".

Pelayo ha señalado que tenía otras opciones sobre la mesa si bien el del Numancia "fue un proyecto que me ilusionó desde el primer momento", por lo que cuando habló con el entrenador y el director deportivo "lo pusieron muy fácil", y hay "poco que pensar". "Soy un jugador de equipo, que ayuda a ser mejor a sí mismo y sus compañeros, competitivo, fuerte al duelo y al que le gusta un buen trato de balón", ha añadido para indicar que las instalaciones de club es un punto más a favor de recalar en Soria.

Por su parte, el centrocampista César Moreno, ha reconocido que, tras dos descensos consecutivos, recala en Soria con "la ilusión de hacer una gran temporada y llevar al equipo a lo máximo posible". El centrocampista, que ha indicado que en cualquier categoría hay futbolistas que marcan la diferencia, ha recalcado que viene al Numancia "a dar lo máximo". "Puedo aportar capacidad de sacrificio, si hay algún jugador joven que en algún momento se sienta sobrepasado, ayudarle, intentar que se sienta cómodo y llevarlo por el mismo camino que al equipo", ha indicado para aseverar que fue fácil decantarse por un "gigante dormido", como es el club soriano.

Para Luis Roldán el grupo que forma la plantilla del Numancia es "bastante ambiciosa", y de ahí que, pese a ser grupo nuevo completamente, vaya a llegar al comienzo liguero de forma "espectacular". El centrocampista se ha mostrado sorprendido por el buen ritmo del primer entrenamiento y, a la hora de definirse como jugador, ha significado: "Me defino como un medio centro que tiene buen toque de balón, soy bastante inteligente, que suele estar bien colocado en el campo y me gusta darle equilibrio. A nivel defensivo puedo robar balones por saber leer pases, puedo tener una buena salida de balón a uno o dos toques"

TONI GARCÍA, PAUSA PARA VER QUÉ TRAE DE ECUADOR

Los tres jugadores rojillos comparecieron junto al director deportivo, Toni García, quien explicó que habría que ver qué necesidades tiene el equipo a la hora de solicitar la llegada de jugadores de Ecuador y reconoció que la parte defensiva es la prioridad a la hora de incorporar jugadores.

Sobre la incorporación de jugadores de Independiente del Valle apuntaba: "Estamos siguiendo la pausa y el tiempo que nos marcan. Estamos intentado ver qué necesita el equipo y sobre lo que necesite es lo que demandaremos a la propiedad".

"Ahora mismo lo que hay que son las necesidades y esas necesidades están en la parte de atrás. Necesitamos centrales y luego tenemos la necesidad de incorporar competencia en los laterales", ha añadido.