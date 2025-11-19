Quién es el soriano que ha conquistado a Valeria Ros: del jazz local a los escenarios con Bisbal, Lola Índigo y Omar Montes

Valeria Ros y el trompetista soriano Marcos Ortega, en una de las imágenes que la humorista ha compartido en sus redes sociales.Instagram de Valeria Ros

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La humorista y locutora Valeria Ros, una de las voces más reconocidas del humor español, comparte su vida con un soriano cuya trayectoria musical ha crecido de forma constante en los últimos años. Se trata de Marcos Ortega, trompetista, colaborador habitual del programa 'La Revuelta' y con una carrera que demuestra el talento que nace en Soria y sigue sumando escenarios.

Su nombre no es nuevo para los lectores sorianos: este diario recogió en su día su participación en Jazz Trip, el proyecto musical local con el que actuó en el Casino. También se hizo eco de aquel momento entrañable en el que él y el músico Alejandro Pérez Capilla llenaron de jazz los pasillos del hospital Santa Bárbara, llevando música a pacientes y sanitarios durante las fechas navideñas.

De Soria a los escenarios nacionales

Desde aquellas actuaciones locales, Ortega ha ido sumando colaboraciones en escenarios de nivel nacional. Ha tocado junto a artistas tan populares como David Bisbal, Lola Índigo u Omar Montes, un recorrido que da una idea de la versatilidad y el reconocimiento que ha ido ganando en el sector musical.

En televisión, su presencia también se ha hecho notar. Es colaborador habitual de 'La Revuelta', donde su trompeta ha sonado en actuaciones que han tenido una gran repercusión en redes y medios, como las apariciones de Elvis Crespo o Amaia Romero, en las que ha participado con la banda del programa.

La relación con Valeria Ros: discreta, pero visible en redes

Aunque la pareja mantiene un perfil bajo y no ha revelado detalles sobre cómo se conocieron o cuánto tiempo llevan juntos, sí se han dejado ver en redes sociales de manera natural.

La primera fotografía pública de ambos juntos en Instagram aparece en Semana Santa, en una galería que Valeria Ros compartió con varias imágenes en tono humorístico y cercano. Es la primera vez en la que Ortega aparece en su perfil, ya con una naturalidad que dejó claro que había complicidad entre ellos.

Después llegaron otras publicaciones, como una cena en su restaurante japonés favorito (donde Ros se refiere a él como "mi persona favorita") y, más recientemente, las imágenes de una boda familiar en las que vuelve a mencionarlo directamente y con guiños de humor.

Además, ambos han coincidido en varias ocasiones en 'La Revuelta', un espacio en el que Valeria Ros participa con frecuencia y en el que Ortega es colaborador habitual. No han especificado públicamente si fue allí donde se conocieron, pero sí es uno de los escenarios profesionales en los que sus caminos se han cruzado con más naturalidad.