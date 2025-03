La investigadora leonesa de la IA y el turismo

Publicado por María Bausela Soria Creado: Actualizado:

La intersección de la inteligencia artificial y el turismo, ese es el ámbito de investigación de la profesora ayudante e investigadora en la Universidad de León, Sofía Blanco Moreno. Doctora en Economía de la Empresa a lo largo de su trayectoria ha colaborado con diversas universidades y centros de investigación, incluyendo estancias en Austria y Zaragoza, que han enriquecido su perspectiva y metodologías de trabajo a centrar el desarrollo de su labor docente y científica en el marketing, la inteligencia artificial y el análisis de big data aplicado al turismo.

Esta graduada en Marketing e Investigación de Mercados, Turismo y Periodismo centro su tesis doctoral en cómo la inteligencia artificial y el ‘big data’ puede servir para mejorar la gestión de destinos turísticos, específicamente analizando de qué manera se puede usar el contenido visual y textual generado por los usuarios en redes sociales para mejorar la gestión del marketing de estos puntos de gran afluencia de turismo.

«Mi principal área de trabajo se centra en la intersección del marketing digital, el análisis de datos y la inteligencia artificial, con el objetivo de aportar herramientas innovadoras para la gestión del turismo y la experiencia del visitante. Específicamente en la aplicación de web scraping y estas herramientas en datos que podemos encontrar en internet, y que podemos transformar en información útil para la toma de decisiones, casi siempre con un enfoque especial en el turismo y la gestión de destinos.», apunta Blanco Moreno.

«Me interesa comprender cómo los datos generados por los usuarios en plataformas digitales pueden servir para mejorar estrategias de marketing, optimizar la toma de decisiones y personalizar la oferta turística. Y también trabajó en el estudio del impacto de las emociones en la percepción de los destinos, el papel de los influencers en la promoción turística y el uso ético de la inteligencia artificial en la recopilación y análisis de datos».

«En la Universidad de León, combino la docencia de asignaturas de marketing, investigación de mercados y el comportamiento del consumidor en distintos grados y programas de posgrado; con la divulgación y la investigación en proyectos enmarcados en el análisis de datos para la mejora de estrategias de marketing en diversos sectores, especialmente en el turístico. Asimismo, soy parte del Grupo de Investigación Reconocido MKTING Research, donde trabajamos en la aplicación de técnicas avanzadas de inteligencia artificial y big data para extraer información valiosa de grandes volúmenes de datos digitales», añade.

Para su tesis doctoral, titulada ‘Información basada en inteligencia artificial. Análisis de contenido visual y textual en redes sociales para la gestión del marketing de destinos’ combinó todos estos elementos para explorar cómo el contenido generado por los usuarios en redes sociales, en particular en Instagram, puede ser analizado mediante técnicas de inteligencia artificial para mejorar la gestión del marketing de destinos turísticos. Su objetivo principal era demostrar cómo estas herramientas pueden mejorar la toma de decisiones y la gestión del marketing de destinos turísticos mediante el estudio de contenido visual y textual generado por los usuarios en redes sociales. «Busco proporcionar un modelo replicable que ayude a los destinos a comprender mejor el comportamiento y las preferencias de los turistas, optimizar sus estrategias de promoción en redes sociales, identificar oportunidades de mejora en la experiencia del visitante y evaluar el impacto de influencers y campañas de marketing digital».

Entre los hallazgos más relevantes destaca cómo las emociones positivas en las imágenes y textos compartidos en redes influyen en la imagen del destino y el engagement de los usuarios. También se analizó el impacto de los influencers en la promoción de destinos, concluyendo que aquellos con menor número de seguidores generan una interacción más genuina.

«La idea de esta investigación surge de la creciente digitalización del turismo y del papel fundamental que juegan las redes sociales en la percepción de los destinos. Hoy en día un viaje comienza y termina en internet, y gran parte de la experiencia turística se comparte en redes sociales. Los turistas comparten diariamente grandes volúmenes de contenido visual y textual en plataformas como Instagram, proporcionando información valiosa sobre sus preferencias, experiencias y comportamientos. Sin embargo, hasta ahora, este tipo de datos no había sido plenamente aprovechado en la gestión turística. Al combinar herramientas de big data e inteligencia artificial, mi investigación busca cerrar esa brecha y ofrecer a los destinos turísticos nuevas formas de analizar y mejorar su estrategia de marketing a través del propio contenido que publican los turistas sobre sus experiencias», incide.

Blanco Moreno apunta que este proyecto «aporta ventajas clave para la gestión turística, como conocer qué tipo de contenido genera mayor engagement y cómo se percibe un destino, ayudar a los destinos a personalizar sus estrategias en función de los perfiles de turistas, facilitar la evaluación de estrategias de marketing en redes sociales y ayudar a distribuir mejor los flujos de turistas para evitar la sobrecarga de ciertos puntos de interés».

Debido a este trabajo ha recibido el Premio a la Excelencia en Tesis Doctorales de IFITT un reconocimiento que asegura que «supone un reconocimiento inmenso, tanto a nivel personal como profesional. Este premio valida la relevancia y el impacto de la investigación en el ámbito del turismo y la inteligencia artificial, destacando cómo las nuevas tecnologías pueden transformar la manera en que gestionamos y promovemos los destinos turísticos».

«Desde una perspectiva investigadora, este reconocimiento reafirma la importancia del análisis de datos y la inteligencia artificial en el marketing de destinos, y a nivel personal, el premio es el resultado de muchos años de esfuerzo, dedicación y aprendizaje. Hacer una tesis doctoral es un camino lleno de desafíos, momentos de incertidumbre y grandes dosis de perseverancia. Este reconocimiento es, en cierto modo, la recompensa a todas las horas invertidas en investigación, en la recolección y análisis de datos, en la escritura de artículos y en la constante búsqueda de nuevas ideas para avanzar en el conocimiento del turismo digital».

«Este premio no es solo un reconocimiento a mi trabajo, sino también un recordatorio de que la investigación tiene el poder de transformar industrias y mejorar la forma en que entendemos el mundo. Me motiva a seguir explorando, aprendiendo y contribuyendo con soluciones innovadoras que ayuden a los destinos turísticos a aprovechar el potencial del big data y la inteligencia artificial. Recibir este reconocimiento de IFITT, una de las organizaciones más prestigiosas en el ámbito del turismo y la tecnología, me llena de orgullo y refuerza mi compromiso con la investigación. Es, sin duda, un paso más en mi carrera académica y una motivación para seguir trabajando en nuevos proyectos que sigan generando impacto real en el sector turístico», remarca.

Actualmente, la investigadora está trabajando en proyectos como Dti^A, un proyecto enfocado en la digitalización y el turismo inteligente en zonas patrimoniales o Ildefe sobre predicción de tendencias de empleo.