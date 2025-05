El hematólogo soriano Jesús San Miguel, premio Innovadores de El Mundo CyL

Publicado por María Bausela Soria Creado: Actualizado:

El hematólogo soriano Jesús San Miguel se alzó ayer con el premio Personaje Único del suplemento Innovadores de EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN. El jurado valoró la labor del médico para lograr la supervivencia de los pacientes con mieloma múltiple. El médico e investigador, que lleva desde los años 70 luchando contra este tipo de cáncer, estuvo al frente de la Clínica Universidad de Navarra, como director médico, y fue también director científico del Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra (CIMA).

Jesús San Miguel es investigador del Cáncer Center de la Clínica Universidad de Navarra. Este hematólogo de origen soriano se enfrenta al mieloma múltiple desde finales de la década de los años 70, cuando decidió cursar su tesis doctoral sobre esta enfermedad, al comprobar que no había una caracterización profunda y falta de fármacos para su tratamiento.

La extensa labor en este campo médico le llevó a ser hasta hace dos años el director médico de la Clínica Universidad de Navarra y director científico del Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra (CIMA) y obtener numerosos reconocimientos por sus méritos. Entre ellos destaca el Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón de Medicina, otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el ‘Academy Bob Pinedo Cancer Care Award 2020’, de la Real Academia de Artes y Ciencias de Holanda. Ambos ensalzan sus aportaciones de conocimiento en el campo de la medicina nacional si no también en el panorama internacional.

San Miguel ha impulsado grupos y sociedades nacionales e internacionales como el Grupo Español de Mieloma o la Red Europea en Mieloma y ha hecho aportaciones sobre diagnóstico y tratamiento del mieloma como probar una terapia con células CAR-T en enfermos que no tenían otras opciones de tratamiento y habían fracasado a terapias anteriores con resultados esperanzadores.

Premios Innovadores 2025

El jurado estuvo formado por Adriana Ulibarri Fernández, editora de El Mundo de Castilla y León; Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León; Silvia Herrero, dirección de Comunicación externa de Iberdrola; Alberto Navarro García, director instituciones en Castilla y León de Caixabank; Raúl Grande, responsable Enterprise Vodafone Business; Sandra Martínez, directora general adjunta y responsable de negocios de Iberaval; Alberto Caballero, director gerente de la Fundación del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León; Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca; David García, rector de la UEMC; Noelia González, profesora, experta en Data&IA de la Universidad Alfonso X El Sabio; Jesús Julio Presa Casado, director general de marketing y comunicación de Indra Group; Pablo Rodríguez Lago, Director de El Mundo de Castilla y León y El Mundo de Valladolid y Alicia Iglesias Tejero, asistente de dirección de El Mundo de Castilla y León, que actuó como secretaria.

El premio al Mejor Proyecto recayó en ‘La piel vegetal del coche del futuro’, un proyecto del Grupo Antolin de origen burgalés, centrado en el desarrollo, diseño y fabricación de componentes de interior para la industria del automóvil, en colaboración con la empresa valenciana PersiSKIN. Este se centra en la creación de revestimientos sostenibles para el salpicadero y el interior de las puertas de los vehículos.

PersiSKIN Auto contribuye así al aprovechamiento de material de desecho de la producción de caqui, variedad Persimón, en Valencia donde cada temporada los agricultores tiran 250 millones de toneladas de residuo.

«El árbol del caqui produce mucha fruta, pero es un producto que llega a la comercialización perfecto, y el resto se desecha, dar una utilidad a ese producto permite a los agricultores que formen parte de la cadena de valor y, a nivel de sostenibilidad, el agua que se usa para esa producción de fruta no se desperdicia y se reinvierte en producir otro material», señala el responsable de materiales avanzados de Antolin, Raúl Gallego. Así esta piel vegetal aprovecha el 50% de esta cosecha que se desecha, ya que no es apta para elaborar productos de consumo humano y animal y que no se puede aprovechar para otros usos.

El Premio Iberaval al Mejor Proyecto TIC fue para la bodega vallisoletana, Bodegas Familiares Matarromera. La compañía aúna la tradición, la innovación, la sostenibilidad y la calidad, apostando por la tierra y la sostenibilidad construyendo instalaciones eco-eficientes, por el uso de energías limpias y renovables. Han llevado a cabo una transformación digital y digitalización inmersiva en todas las áreas, destacando la actividad agrícola y vitícola a través de viñedos monitorizados a vista de dron, estaciones meteorológicas, sensores en las cepas, e incluso un sistema de visión artificial que selecciona las uvas con las mejores características para los vinos.

El investigador Luis Leal fue galardonado con el Premio CaixaBank Innovador Joven por renovar el tratamiento del ojo vago especialmente en niños con el uso de sistemas de realidad virtual inmersiva. Actualmente, se trata tapando el ojo que mejor ve mediante el uso de un parche para así forzar al paciente a usar el ojo afectado, algo que puede «castigar» al ojo sano según considera este joven investigador del departamento de Medicina, Dermatología y Toxicología de la Universidad de Valladolid.

Por ello plantea un sistema que permite la presentación de imágenes distintas a cada ojo de forma simultáneamente que luego el cerebro convierte en una imagen tridimensional, por lo que se aprovecha para presentar estímulos al ojo que peor ve y se le entrena de forma preferente.

Científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca y la Universidad de Salamanca y el Servicio de Hematología del Hospital de Salamanca reciben el premio Iberdrola al Mejor Proyecto de Investigación Universitaria del suplemento Innovadores por demostrar que la inhibición de ciertas proteínas y la glucólisis reduce la proliferación celular maligna en personas con leucemia mieloide aguda, que tiene un pronóstico desfavorable.

Los premios se entregarán en una gala que se celebrará el próximo 29 de mayo en el edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda.

ÁVILA

La genetista Ana Casado trabaja para entender cómo surge la leucemia linfoblástica aguda de células B. Sus trabajos han demostrado que esta enfermedad se produce por la interacción entre la genética y el ambiente y la han llevado a ser galadornada con el premio al Mejor Proyecto de Ávila.

BURGOS

El Grupo de investigación de Polímeros de la UBU se alzó con el premio al Mejor Proyecto de Burgos por el desarrollo de un material que elimina la presencia de nitratos en el agua potable y proporciona una indicación visual sobre su seguridad para el consumo, per identificar posibles riesgos de forma rápida.

LEÓN

Un equipo de investigación de la ULE ha diseñado un método para la generación eficiente y sostenible para la producción de testosterona para su uso en la medicina moderna. Estos resultados, obtenidos mediante la modificación en laboratorio de un hongo, han sido premiados como el Mejor Proyecto de León.

PALENCIA

La consultoría mezcla el análisis de test de audiencias con el neuromarketing para estudiar si películas, series y anuncios de empresas como Paramount, Warner Brothers, Universal y Sony consiguen atraer al público. Un proyecto que ha sido premiado por el jurado como el Mejor Proyecto de Palencia.

SALAMANCA

Investigadores del IBSAL se alzaron con el premio al Mejor Proyecto de Salamanca por un estudio que se centra en el desarrollo de una herramienta con la que poder identificar a aquellos pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio con un riesgo de presentar un trombo ventricular izquierdo.

SEGOVIA

La Unidad de Heridas del Hospital pone en marcha una técnica que optimiza la cura de las lesiones de difícil cicatrización con aplicación a las úlceras de origen vascular de larga evolución, en pacientes hipertensos y de edad avanzada. Esta medida es valorada como el Mejor Proyecto de Segovia.

SORIA

Investigadoras del campus de la UVA en Soria estudian la relación de la ausencia de una proteína genética y el estado de salud con la calidad de vida para afrontar el envejecimiento entre los mayores de 65 años. Un trabajo que ha sido considerado por el jurado de los premios Innovadores como el Mejor Proyecto de Soria.

VALLADOLID

Investigadores del grupo ERICA de la UVa ganaron el premio al Mejor Proyecto de Valladolid por su participación en una investigación con la que se han identificado nuevos compuestos químicos, unas protocélulas, que jugaron un papel fundamental para la génesis de la vida en la Tierra.

ZAMORA

La investigadora de la Escuela Politécnica Superior de la USAL en Zamora, Diana Movilla, dirige una iniciativa que recicla redes de pesca de Asturias para su uso como un sustituto al alquitrán y reducir el consumo de recursos naturales. Esta investigación se alzó con el premio al Mejor Proyecto de Zamora.