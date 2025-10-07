Diana en las enfermedades hepáticas

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Desde sus prácticas de grado Cristina Llorente Izquierdo (Soria 1985) se dedica a la investigación y desde entonces ha convertido el laboratorio en su hábitat habitual.

Desde que cursó sus estudios universitarios tenía claro que quería dedicarse a la Salud Pública desde el conocimiento, «la práctica clínica no era una opción por mi respeto a la sangre y a los procedimientos médicos», comenta.

Por ello inició un apasionante camino en el mundo de la investigación en el que después de años de trabajo ha cosechado importantes hallazgos que la han consolidado como referente en el estudio del hígado y el microbioma en el que aplica ciencia de vanguardia que promete revolucionar el tratamiento de las enfermedades hepáticas.

Durante su formación posdoctoral en España realizó estudios relevantes en el área del carcinoma hepatocelular. Una beca del CSIC para dedicarse a esta enfermedad marcó su carrera investigadora, en la que decidió especializarse en las enfermedades hepáticas, por la importancia trascendental que tiene este órgano en la salud humana, «me fascinó desde el principio y con el tiempo se convirtió en mi verdadera pasión», aclara, por ello se adentró en la gastroenterología traslacional y en los mecanismos que conectan el intestino, el hígado y el sistema inmunitario.

En su primera estancia en San Diego llevó a cabo investigaciones innovadoras sobre la diabetes y la obesidad en el laboratorio del doctor Olefsky y posteriormente realizó descubrimientos clave en enfermedades hepáticas en el laboratorio del doctor Schnabl.

En la actualidad, su laboratorio en el departamento de Medicina en San Diego, centra su investigación en los mecanismos moleculares que impulsan la progresión de las enfermedades hepáticas y el trastorno por el consumo de alcohol.

Llorente subraya que el hígado es un órgano central para la salud humana, por lo que cuando falla las opciones terapéuticas son muy limitadas, por ello defiende la necesidad de que la investigación se debe centrar en detectar la enfermedad en las fases tempranas y comprender los mecanismos moleculares, con el fin de poder avanzar en el desarrollo de terapias innovadoras que sean una alternativa al trasplante.

En la actualidad, esta soriana centra su conocimiento es esta línea. Se conoce que el daño hepático causado por el alcohol y las enfermedades metabólicas está estrechamente relacionado con las alteraciones de la homeostasis intestinal.

Estas patologías están relacionadas con cambios en los componentes de la barrera de la mucosa intestinal que incluyen la microbiota, el epitelio intestinal y el sistema inmunitario.

«Nuestro trabajo contribuye a una comprensión creciente del intestino como un órgano activamente inmunorregulador para prevenir o tratar la enfermedad hepática asociada al alcohol», explica Cristina Llorente.

Los hallazgos que ha obtenido hasta la fecha han proporcionado un marco para desarrollar estrategias que protejan la barrera intestinal, refuercen la microbiota y la vigilancia inmunitaria en pacientes con enfermedad hepática.

En uno de sus trabajos destacados demostró que la supresión del ácido gástrico contribuye a la enfermedad hepática asociada al consumo de alcohol, favoreciendo el sobrecrecimiento intestinal de enterococcus y su translocación al hígado.

En estudios posteriores se identificó la citolisina, una toxina formadora de poros producida por enterococcus faecalis, como un nuevo predictor de mortalidad en pacientes con hepatitis alcohólica.

El último descubrimiento del equipo de la doctora Llorente ha sido publicado este año en la revista Nature, revelando un hallazgo prometedor sobre el papel del receptor muscarínico M4 en la enfermedad hepática alcohólica, que permite sugerir que la restauración de esta vía molecular mediante fármacos existentes podría reducir el daño hepático y abrir nuevas opciones de tratamiento.

Los fármacos que tienen como objetivo la modulación del citado receptor muscarínico M4 se encuentran en la actualidad en ensayos clínicos para la esquizofrenia y podrían reutilizarse fácilmente para tratar la enfermedad hepática asociada al alcohol y el abuso en su consumo, explica la investigadora que también manifiesta que su equipo ha presentado una patente para el tratamiento de estos enfermos.

El laboratorio de la doctora Llorente tiene como objetivo encontrar curas para las enfermedades hepáticas y el abuso de sustancias como el alcohol, de ahí que todos los proyectos en los que trabaja están enfocados en este área que copan una buena parte de sus 46 publicaciones científicas, algunas de ellas en revistas de prestigio internacional como Nature, y Journal of Hepatology, entre otras.

Los resultados en las investigaciones se han plasmado en patentes. Además de la solicitada recientemente para el receptor muscarínico M4 en la inmunidad intestinal para el tratamiento de enfermedades hepáticas, han patentado terapias basadas en bacteriófagos para reducir el daño hepático inducido por el alcohol y el uso de la citolisina como marcador de la mortalidad en pacientes con hepatitis alcohólica.

Cristina Llorente considera que es fundamental investigar en medicina personalizada, identificando qué pacientes se beneficiarán de determinados tratamientos, y en estrategias preventivas que incluyan tanto el estilo de vida como la modulación de la microbiota intestinal.

Aboga por la cooperación que integra la investigación básica, traslacional y clínica, con el objetivo de ofrecer apoyo al tratamiento médico y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Tras una larga trayectoria como investigadora en EEUU, cree que en su campo se ha avanzado de forma «notable» en los últimos años en España y hay grupos de prestigio internacional, por lo tanto existe talento y potencial científico, pero, a su juicio, es necesario mantener un esfuerzo en inversión sostenida y trazar estrategias a largo plazo para que España se coloque a niveles de países más consolidados.