Plataforma para el envejecimiento

La pérdida de la masa muscular es el cambio fisiológico más relevante del envejecimiento y es el punto de no retorno a partir del cual se complica la calidad de vida a las personas mayores y ello se suma a otras enfermedades.

En las próximas décadas, el diagnóstico anticipado del envejecimiento será crucial para poder aplicar medidas terapéuticas, hay que tener en cuenta el paulatino incremento de ancianos.

Se prevé que en 2050 los mayores de 60 años se habrán duplicado y alcanzarán el 30% de la población mundial. Ante este escenario, cualquier avance médico frente al envejecimiento será muy relevante.

Los cambios del tejido muscular asociados con cumplir años de vida se conocen como sarcopenia y es un problema de salud pública al que se necesita hacer frente desde la medicina, primero con un diagnóstico y posteriormente con cuidados terapéuticos.

Para afrontar la enfermedad, uno de los primeros pasos que se deben dar es conocer en el momento en el que se encuentra y, en la medida de lo posible, adelantarse a ella.

En la actualidad los diagnósticos de sarcopenia se realizan cuando la enfermedad está ya instaurada y no capta la heterogeneidad de la misma.

Además se realizan con técnicas invasivas como biopsias musculares, intervenciones quirúrgicas, en las que se extrae una parte de músculo para su posterior análisis, o imágenes de radiodiagnóstico.

Ante esta carencia, los investigadores del GIR de Neurobiología de la Universidad de Valladolid, Diego Fernández y Jesús Seco y el doctorando David Jerves, neumólogo de complejo asistencial universitario de Soria, han desarrollado una plataforma innovadora para realizar los diagnósticos de esta enfermedad relacionada íntimamente con el envejecimiento.

Emplea la metodología de la biología molecular y es mínimamente invasiva, porque solo requiere una muestra de sangre del paciente.

Diego Fernández asegura que el diagnóstico se realiza en tiempo real, asegurando la heterogeneidad del aparato músculo-esquelético y no solo en un determinado músculo como lo hacen las técnicas habituales de evaluación del envejecimiento muscular.

AginGen es el nombre de esta herramienta, que se encuentra en proceso de conseguir la patente, y ha sido uno de los proyectos de la Gerencia Sanitaria de Soria reconocido con uno de los Premios de la Gerencia Regional de la Salud, dentro del Concurso de Retos de Innovación en la categoría de medicina personalizada y de precisión, que persigue impulsar la creatividad y la búsqueda de soluciones innovadoras para hacer frente a los desafíos del sistema sanitario.

La plataforma es un chip que permite genotipar simultáneamente un conjunto de biomarcadores proteogenómicos, que tienen potencial para evaluar la involución del sistema músculo esquelético por su interacción fisiológica y biológica con las células satélite localizadas en la periferia del músculo.

Las células satélite son muy importantes en la sarcopenia, ya que esta enfermedad viene acompañada de una disminución de la función de las mismas, lo que compromete la capacidad regenerativa del músculo.

Los investigadores han seleccionado y validado 15 biomarcadores, que pueden ser monitoreados por fluidos, como la sangre. Son específicos de esas células satélites y cada uno de ellos da una información determinada, como el tamaño de los músculos o la capacidad de regenerar el tejido dañado, entre otros aspectos.

«Estos biomarcadores no los hemos descubierto nosotros, ya se usan en la bioquímica y en la biología molecular, pero nunca se habían agrupado, ni se habían empleado para realizar un diagnóstico de las enfermedades musculares», explica Fernández, quien detalla que «lo que queremos ver es la biología del músculo e interactuar sobre ella».

La herramienta es una placa multipocillo en los que se depositan los biofluidos de los pacientes. Funciona a modo de semáforo, si los marcadores verdes son más numerosos el estado del paciente es mejor, pero si predominan los rojos, es peor. Además como cada uno de ellos ofrece información distinta, eso permite abordar las terapias futuras.

Para realizar la validación de la plataforma se seleccionaron en Soria pacientes con sarcopenia en diferentes estadíos y los resultados recogidos se compararon con los realizados a un grupo de personas jóvenes y sanas. Todas las pruebas de biología molecular se realizaron en el Centro del Cáncer de Salamanca.

El investigador soriano asegura que AginGen se adelantaría a la instauración de la sarcopenia y transformaría la gestión de la enfermedad, porque facilita la detección, el seguimiento y la respuesta en los tratamientos, siendo una herramienta destinada al uso de la medicina personalizada.

«El objetivo es que acabe en la cartera de salud del sistema sanitario público, «pensamos que es la mejor plataforma de pruebas para el envejecimiento que podemos tener en los hospitales de Castilla y León», puntualiza Fernandez, que reitera que «con esta herramienta te puedes adelantar meses o años a la progresión de la enfermedad, saber lo que va a pasar con el músculo y si se puede actuar antes».

El experto está preparada para detectar cualquier enfermedad o distrofia muscular, lo que significa que se puede monitorizar al igual que lo hace con la sarcopenia.

Los conocimientos previos que tenían los investigadores en metodología de biología molecular aplicada a casos de cáncer de próstata y mama han sido fundamentales para abordar el desarrollo del funcionamiento de esta plataforma, en este caso, dirigida a las enfermedades musculares.

«Se trata de hacer un diagnóstico personalizado para poder aplicar una terapia individualizada», insiste Diego Fernández, que adelanta que estudian la posibilidad de mejorarla, porque además de la sangre del paciente se pueden emplear otros biofluidos.

Se trata de una tecnología prometedora para un sector de la población cada vez es más numeroso y que le ayudará a mejorar su calidad de vida.