Asador El Rosco de Matalebreras, 15 años dando la (buena) brasa

Felipe Giraldo lleva la hostelería en la sangre, aunque tardase en darse cuenta. Era técnico administrativo vinculado a la construcción cuando el sector quedó arrasado por la crisis, así que en 2009 probó suerte entre brasas y barras. «Cuando explotó la burbuja inmobiliaria probé en este sector y me gustó». Hoy regenta tres establecimientos: El Asador El Rosco en Matalebreras, la Venta de Valcorba (ambos en Soria) y el restaurante El Corzo en Pamplona.

En el Asador El Rosco es donde comenzó todo y donde es fácil encontrarle dando vuelta y vuelta a unas chuletillas o disfrutando de las alubias pintas que cocina su esposa y a las que no puede renunciar. Aunque nació en Colombia, ha pasado más de media vida en la Soria de su padre y su apuesta pasa por «una cocina castellana, muy casera. Estamos muy enfocados al tema de la brasa y en la zona nadie trabaja así el chuletón» al que suma «solomillos o churrasco, que por precio le cuadra a más gente» para cautivar a la clientela. La madera que crepita a su espalda da aroma y fe de que el sabor de siempre sigue gustando.

Gracias a sus 15 años de trabajo ha conseguido crecer. Hoy tiene un Solete Repsol en El Rosco y sobre todo los parabienes de la gente de la comarca, que es la que ha visto su dedicación. Lo que parecía un bar de paso en un pueblo pequeño hoy es un restaurante que hace desplazarse ex profeso a cientos de comensales cada año. La clave, «horarios completos, buen servicio y un precio asequible» con un menú del día amplio y demandado. Tanto como para que tenga que hacer tres turnos de comedor son los que podría dar de comer vez y media a todos los habitantes de la localidad. Tras 15 años de servicio habla por sí sólo.

Para quien opte por la carta «me gusta mucho hacer la carne a la brasa en el momento. La cocina no tanto, se encarga mi esposa, pero la brasa y estar en la barra me encanta» y se le nota. A la ‘chicha’ hay que sumarle cazuelas contundentes para combatir el viento del Moncayo con picadillo de Soria, morro, los tradicionales escabechados de la zona con conejo o lenguas... Como no todo va a ser contundencia, que también se trabaja en verano, las ensaladas y los revueltos de seta de cardo en temporada ofrecen algo más ligero. También destaca su aplaudida codorniz, que incluso ha tenido su protagonismo en un programa de Canal Cocina y que no es habitual en muchos restaurantes a pesar de ser una exquisitez.

Además de ser cocina casera, en el Asador El Rosco de Matalebreras no falta el producto local. Felipe enumera una retahíla de empresas de la zona del Moncayo que van desde las más conocidas hasta las carnicerías locales, desde los aperitivos hasta las alcachofas selectas que se cultivan en Añavieja. “Nos gusta utilizar producto de la comarca” y ni siquiera sus afamados torreznos recorren mucha distancia desde que llegan como panceta cruda hasta que se sirven al comensal.

Unos torreznos que, precisamente, son uno de los productos más demandados y que este joven empresario ha instaurado como aperitivo de lujo también en su restaurante navarro. “Es curioso, porque en Soria los piden ‘fríos’. No fríos-fríos pero sí del tiempo. Si por ejemplo han salido a las 9.00 horas, a las 11.00 horas ya no están tan calientes y a la gente les encantan. Pero en Pamplona piden que se lo hagas en el acto aunque tengan que esperar siete u ocho minutos”. De hecho en El Corzo hace bandera del producto soriano, que la ‘sede central’ de su apuesta está aquí.

Está claro que Felipe es inquieto y muy trabajador, pero por el momento quiere consolidar lo logrado hasta ahora. Tres restaurantes dan suficiente trabajo a la pareja y “tiene mérito estar todos los días aquí, trabajar para que siga funcionando”. Eso sí, “en el pueblo nos hemos adaptado muy bien” y lo mismo toca “servir una comunión que a una montería que se celebre en el pueblo de al lado”.

De momento, la apuesta sigue siendo por platos de cuchara, carnes de calidad recién hechas a la brasa y opciones más livianas con producto local como “las setas de cardo, que aquí en el Moncayo es lo que más se aprecia. En otras zonas es el níscalo, pero aquí no”. Mientras, disfruta de algunos platos preferidos. “Lo que no me cansa es un entrecot o las alubias pintas del menú, que salen bien de guindillita, bien de chorizo...”. Toda una invitación a acercarse a Matalebreras en estos días de frío para que el estómago disfrute y el bolsillo no sufra.