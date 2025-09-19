De Maravilla, un restaurante que innova para redescubrir el 'real food'

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Llegaron hace poco, pero ya se han convertido en uno de los establecimientos más recomendados de Soria. De Maravilla se ubica en pleno centro de la ciudad con una apuesta singular que bien podría encajar en el ‘chic’ de una gran ciudad, pero que realmente se basa en los ingredientes naturales y de proximidad con mucho sabor soriano. Una vuelta de tuerca que tiene como destino la que se denomina ‘real food’, comida real desde el ingrediente principal a la salsa casera, pero de una forma innovadora.

La idea surgió de Javier Junyent Posada y su esposa, quienes precisamente se plantearon ofrecer lo de siempre como nunca. Habla de trocitos jamón y ensaladas, de arroces y pastas, de repostería casera, de quesos o de Mantequilla de Soria pero en elaboraciones sorprendentes. «Estamos convencidos de que comer con productos buenos, naturales, de primera mano, no está peleado con el buen sabor» sin tener que recurrir a aditivos o elaboraciones excesivas.

«Es verdad que hemos tenido buena acogida» tanto entre la clientela como en distinciones como el flamante Solete Repsol conseguido poco después de su apertura. Eso ha ayudado a vencer «los miedos de saber que no había algo parecido y la acogida que iba a tener. Pero creo que hemos hecho un trabajo de todo el equipo, tanto de camareros como de cocineros, muy bueno en todos los aspectos. Y esperamos seguir creciendo».

Uno de los grandes éxitos está «tanto en los desayunos como en los postres con las tostas y la repostería». Quien busque algo tan tradicional como la mantequilla o el jamón, sea serrano o ibérico, lo encuentra. Pero quien quiera dejarse sorprender podrá encontrar tostas de queso brie, pera, nueces y semillas con vinagreta de miel y mostaza; o la tosta de hummus y aguacate asado, cebolla encurtida y granada con vinagreta de eneldo con la posibilidad de añadir un huevo poco cuajado también podrá hacerlo.

No obstante el boca a boca y la privilegiada ubicación en la plaza del Olivo, en pleno centro pero en un rincón que destaca por su tranquilidad, también van aumentando la demanda en el resto de servicios. De hecho Javier para varias veces la charla porque la cocina de De Maravilla no deja de recibir comandas. «Poco a poco vamos creciendo con las comidas. Tenemos un menú del día con dos primeros y dos segundos. Siempre solemos hacer una ensalada que queso de cabra, burratina, lentejas, garbanzos, fruta de temporada con queso feta... Y siempre con un risotto y una pasta. Todas nuestras salsas las elaboramos nosotros, como la repostería de las mañanas, con mucha variedad y todo hecho por nosotros».

Aunque no es un restaurante vegetariano, sí que se adaptan a las distintas opciones del cliente. «No tenemos platos referenciados pero siempre que el cliente nos lo pide nos adaptamos a sus necesidades y posibles intolerancias» para que De Maravilla lo sea para todos sus comensales. Hay incluso una opción para dieta Keto bajo en carbohidratos, batidos naturales o una amplia gama de kombuchas.

Por el momento la ‘estrella’ proclamada por los clientes es «la Tosta Maravilli, que podríamos decir que es lo más demandado. Es una tosta con una base de tomate triturado por nosotros, con un huevo a baja temperatura con mantequilla de Soria y luego tiene pedacitos de jamón con un pesto casero de anacardos».

Las buenas críticas no se hicieron esperar y desde la apertura Javier recibe comentarios como que «se agradece un lugar con productos 100% naturales y buenos, sin usar nada de ultraprocesados, nada de azúcares, nada de harinas refinadas. Comida real» que además va acompañada de un espacio cuidado y tranquilo para sentarse, tomarse su tiempo y despreocuparse del ajetreo diario.

Pronto, además, ese concepto se quiere extender a los hogares. «Queremos dar mucha fuerza a nuestra repostería a domicilio. Tenemos mucha gama que se puede explotar mucho más en pedidos para fiestas, cumpleaños, incluso fuera de Soria y con envío a domicilio». Hay bizcochos de ingredientes naturales, tartas protagonizadas por delicias como el premiado queso de Oncala o quichés saladas que van desde lo tradicional (puerro, pera y queso de cabra) a los innovador (bizcocho de patata y semillas con guacamole). También se quiere potenciar el servicio para llevar a mediodía.

Todo un catálogo de tentaciones en las que cae hasta el propio Javier por ejemplo con su Pingüino, «un bizcocho de boniato relleno de mascarpone y cubierto de chocolate». Una de las muchas propuestas para comer... De Maravilla.