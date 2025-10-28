Premios La Posada 2025: El Mundo de Castilla y León ensalza la figura de Jesús Yllera
El jurado de los Premios La Posada otorga el Premio a Toda una Vida a uno de los ‘padres’ de la DO Rueda, por su contribución al desarrollo de la DO más antigua de la región y su capacidad de innovación
Una vida de trabajo y sacrificio dedicada al vino. Jesús Yllera simboliza la modernización, la visión y el futuro de una zona de larga tradición vinícola, Rueda. Una figura clave para entender la revolución que experimentó la verdejo antes de que se creara la denominación de origen en 1980, cuando comenzó a elaborar los primeros verdejos modernos. Los miembros del jurado de los Premios La Posada han querido ensalzar el nombre de una familia que ha estado ligada a la vid y al campo desde hace cinco generaciones, que ha puesto los cimientos sobre los que se ha levantado la primera DO de Castilla y León.
Jesús Yllera nació en tiempos de adversidad, en 1939, en plena posguerra española, en el seno de una familia de viticultores a conocida en la comarca de Medina del Campo por el apodo de «Los Curros» que producía vino y lo vendían en pellejos recorriendo en carro los pueblos de la provincia de Valladolid, Fue en 1970 cuando los hermanos Pepe y Jesús Yllera fundaron la SAT Los Curros, atraídos por el potencial de la uva autóctona de Rueda fueron pioneros en la elaboración de los primeros verdejos modernos de esta denominación de origen, dando paso a un legado que sigue vigente. Desde entonces Bodegas Yllera ha sido un referente en innovación y tradición vinícola. Una marca que ha sabido evolucionar y adaptarse a los tiempos.
Hombre de carácter afable y con fuertes convicciones, Jesús Yllera ha demostrado una vida de sacrificio y trabajo; su nombre se ha forjado un camino a base de inconformismo, ideas claras e innovación. Así lo demostró la bodega en los setenta cuando irrumpió en el mercado con su emblemático Cantosán (ni cava ni champán), un vino blanco pionero en la variedad verdejo. El éxito comercial de sus etiquetas les llevó a buscar nuevas oportunidades en la región de la Ribera del Duero y a un crecimiento sostenido de la empresa. Una trayectoria en la que mucho tuvo que ver la incorporación de Ramón Martínez en 1983, El enólogo riojano, se une al equipo y lanza el ‘Tinto Yllera’, que se convirtió en un gran éxito comercial de la bodega. En 1986 la bodega amplió sus operaciones a la D.O. Ribera del Duero con la adquisición de instalaciones en Boada de Roa, donde nace la marca Bracamonte.
El espíritu de lucha constante se puso de manifiesto cuando en 1998 un gran incendio arrasó su histórica bodega de Rueda ocasionando graves pérdidas. Aquella experiencia se convirtió en un punto de inflexión, pues la familia supo convertir una tragedia en oportunidad. La bodega resurgió de las llamas, como el mito del ave Fénix, creando la experiencia ‘El Hilo de Ariadna’, que conecta la historia de Ariadna y el minotauro con la mitología del vino y la visita a las galerías subterráneas del siglo XV, siendo un espacio pionero dedicado al enoturismo que refleja la esencia y la historia de Yllera.
La primera década del siglo XXI fue decisiva en el desarrollo de la empresa familiar. El crecimiento continuado lleva a crear un nuevo departamento de ventas y marketing, se plantea un nuevo modelo de gestión y se va consolidando el desarrollo de la bodega. Años más tarde, en 2009, vuelven a irrumpir en el mercado con el lanzamiento del Yllera 5.5, el primer frizzante nacional, un vino de aguja ligero y afrutado que enamoró a todos desde sus primeras botellas consolidando su liderazgo en esta categoría. Su apuesta por la calidad más estricta está avalada en el sistema de calidad ISO 9001 2000, medio ambiente ISO 14001 y seguridad Alimentaria IFS entre otros.
En 2014 se produce el relevo generacional a manos de sus hijos Carlos y Marcos Yllera, quienes, junto al enólogo Montxo Martínez han consolidado la madurez de la empresa. En estos años se amplía también El Hilo de Ariadna con comedores subterráneos. Y más tarde surge su otro proyecto de envergadura, Vivaltus, una bodega ubicada en Curiel de Duero que elabora sus tintos combinando tradición y modernidad bajo la asesoría del prestigioso enólogo francés Jean Claude Berrouet.
Con un enfoque sostenible y una apuesta por la excelencia, Bodegas Yllera se ha posicionado como un referente tanto en el ámbito vinícola como en la experiencia enoturística. De los primeros blancos de verdejo con la DO Rueda, la bodega ha pasado a elaborar vinos en algunas de las zonas más exclusivas de España en lo que a producción vinícola se refiere. El grupo bodeguero cuenta con viñedos propios en DO Rueda, en la DO Ribera del Duero, DO Toro y DO Rioja, donde elaboran tintos con un marcado carácter propio.
A sus 86 años el empresario Jesús Yllera sigue siendo aquel chico de mente inquieta que tuvo que ponerse a trabajar en las labores de campo con tan sólo 19 años. Yllera sigue investigando nuevas técnicas de vinificación y ha centrado sus esfuerzos en nuevas variedades de uva para crear vinos sorprendentes.
Premio a 'Toda una vida'
Premio al Mejor Restaurante - Restaurante Lera
Luis Alberto Lera es una persona alejada del foco mediático, amante del campo, de las tradiciones bajo un prisma actual, de los sabores del puchero de nuestras madres y abuelas. Desde muy pequeño, con apenas 7 años, disfrutaba de salir a cazar y ayudaba en el restaurante familiar, el Mesón del Labrador. Se puede decir que ha crecido entre fogones, aprendiendo de la mano de su madre, Minica Collantes, una auténtica institución, la persona, que según él, más le ha influido en su carrera y en su manera de ver la cocina. Su restaurante, ubicado en la localidad zamorana de Castroverde de Campos, se ha convertido en un templo para los amantes de la cocina cinegética. Un templo gastronómico al que peregrinan a lo largo del año los amantes de las perdices, el corzo o el jabalí. El cocinero, embajador de la España Vaciada y defensor del mundo rural, ha rescatado el pichón terracampino, al borde de la desaparición. El restaurante, aclamado por público y crítica, vive su momento de madurez. En 2021 fue reconocido con una estrella Michelin y una estrella Verde de la guía roja por su apuesta por la sostenibilidad.
Premio a la Mejor Iniciativa Turística - Castillo de Ponferrada
El Castillo de Ponferrada, tal como lo conocemos hoy, comenzó a cobrar forma en el siglo XII. Esta imponente fortaleza fue concebida originalmente para defender la ciudad y salvaguardar una de las rutas más trascendentales de la cristiandad: el Camino de Santiago. La fortaleza se erigió como un bastión defensivo. Pero, también como un símbolo de refugio y protección para los peregrinos que recorrían este camino hacia Santiago de Compostela. Símbolo de los Templarios, el 7 de febrero de 2024 cumplió un siglo de su declaración como Monumento Nacional tras décadas de abandono en los que pasó a ser lugar de huerta y cantera. Hoy, el castillo es uno de los iconos del Camino de Santiago y buque insignia de la ciudad. Más allá de ser escenario de la novela romántica ‘El Señor de Bembibre’, escrita por Enrique Gil y Carrasco, se considera el mayor referente, desde el punto de vista turístico, de las fortalezas del norte de España, con casi 2 millones de visitas desde que abrió sus puertas en 2010. Un espacio vivo que acoge representaciones teatrales y conciertos.
Premio a la Mejor Iniciativa Enológica - Carmelo Rodero
La historia de Carmelo Rodero es un ejemplo de cómo el amor por la tierra, la innovación y la fe en uno mismo pueden convertir un apellido en una marca de vino de prestigio. Procede de una familia de viticultores «humildes», como él mismo apostilla. Con 14 años, empezó a cultivar la tierra con los primeros tractores que llegaron a la Ribera del Duero. Posteriormente, comenzó a comprar y cultivar sus propios viñedos y empezó a vender sus uvas a la legendaria bodega Vega Sicilia. Convencido de que la calidad de sus “perlas negras” (como le gusta llamarlas) eran una excelente materia prima para elaborar unos de los mejores vinos del mundo, apostó por crear un proyecto propio, saliendo al mercado con la cosecha de 1991. Desde esta época y cada año sus creaciones han recibido infinidad de reconocimientos por la prensa y crítica especializada. Apostó por la calidad, por el viñedo propio (cuenta con 173 hectáreas en distintas parcelas) por la selección rigurosa y por una vinificación moderna pero respetuosa con el terroir. Su conexión con la tierra se combinó con una mentalidad abierta a la innovación.
Premio Mejor Empresa Agroalimentaria - Dulces Galicia
175 años de historia y seis generaciones avalan a los polvorones ‘El Toro’, marca que nació de la mano de Fermín Galicia en Tordesillas (Valladolid). El tatarabuelo fue el primer maestro confitero de una saga que ha mantenido la misma fórmula artesanal: «Solo harina de trigo, azúcar, manteca de cerdo y canela», explica Carlos Galicia, su tataranieto y actual propietario de la pastelería y del negocio. ¿El secreto? «La calidad de la materia prima», explica. Son polvorones cien por cien castellanos y leoneses. «Somos fieles a Castilla y León». La manteca llega directa de Guijuelo, la harina de Valladolid y de Zamora, el azúcar de las azucareras castellanas y leonesas, y la canela de Burgos. La empresa, que dirige en la actualidad Álvaro Galicia, ha ido creciendo y expandiéndose estando cada vez más presente en el extranjero y con nuevos productos que se han incorporado al portfolio como el torito de chocolate . Desde sus modernas instalaciones en las que se ubica la fábrica –más de 1.400 metros cuadrados– han llevado sus famosos polvorones a millones de hogares de todo el mundo.
Ávila - Pan de Panes
Este horno artesano abierto hace casi una década surte a diario de productos de calidad de bollería, pastelería y panadería a tiendas y restaurantes. El 70% de la producción lo acapara Madrid, lo que ha empujado a su crecimiento. Elaboran más de 200 referencias y dan empleo a casi 40 personas.
Burgos - Noel
Beatriz y Alberto Angulo, nietos del fundador, preservan con mimo la receta y el proceso de elaboración que da lugar a los bizcochos Noel. La tradicional firma burgalesa, emblema de Lerma, ha sabido mantener la identidad y origen de esta marca nacida en 1951 y que ha acompañado las meriendas de generaciones.
León - Casa Juan Andrés
En el corazón de Castrillo de los Polvazares, la casa familiar de Juan Andrés se ha convertido en un refugio del alma rural. Su cocido maragato, servido con los tres vuelcos, y su atmósfera detenida en el tiempo hacen de este restaurante una joya viva de la tradición leonesa.
Palencia - Bodegas Remigio Salas
Amada de Salas vive en Dueñas, lugar donde su familia, los Medina Rosales, ya elaboraban vino en 1778, fecha en la que se fundó la bodega. Desde hace 20 años esta mujer, quinta generación, dirige esta bodega bicentenaria de la DO Cigales, donde produce en torno a 250.000 botellas.
Salamanca - Oro Viejo
La cocina de Oroviejo arranca de lo auténtico. El horno de leña de barro de Pereruela da carácter a asados como el cochinillo, el cordero o la Vaca de la Valmuza, carnes que han encontrado en Salamanca un templo de asado. Héctor Carabias dirige este local cargado de historia.
Segovia - Monte Nevado
Desde Carbonero el Mayor (Segovia), la familia Olmos lleva cinco generaciones curando jamones con un mismo propósito: alcanzar la perfección natural del tiempo. Una historia que une tradición, ciencia e innovación para firmar uno de los mejores jamones del mundo.
Soria - La Lobita
Elena Lucas es la tercera generación de mujeres al frente de los fogones del restaurante soriano ‘La Lobita’ (Navaleno, Soria). Ella ha mantenido esa cocina tradicional de la casa con una vuelta atrevida y sorprendente a las setas y verduras de temporada. El restaurante ostenta una estrella Michelin.
Valladolid - Dámaso
Maestro autodidacta, Dámaso Vergara Sotillo está considerado una de las figuras más destacadas de la alta cocina de Castilla y León. Una mente inquieta que ha derrochado creatividad e ingenio desde sus inicios en La Loba Parda, hasta el restaurante del Club de Campo La Galera.
Zamora - Taberna Cuzeo
Adrián Asensio es una de las promesas de la cocina de Castilla y León. Se formó junto a grandes maestros como Gloria Lucía Martín o Luis Alberto Lera. En Taberna Cuzeo, abierta en pleno centro de la capital del Duero, defiende el producto zamorano con los guisos y la caza como emblema.