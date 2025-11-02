El balcón olvidado sobre el Valle del Tiétar

Publicado por Nacho Sáez Soria Creado: Actualizado:

La Sierra de Gredos, una de las formaciones montañosas más extensas y emblemáticas del Sistema Central, es un universo de paisajes modelados por la fuerza del granito y del hielo. Con sus grandes moles rocosas y cumbres que rozan los 2.600 metros en el Pico Almanzor, Gredos es un paraíso para el montañismo. La espectacularidad del Circo y la Laguna Grande constituyen el foco que atrae a la mayoría de los visitantes a esta zona. Sin embargo, si queremos huir del bullicio y buscar recorridos más tranquilos, existen en la sierra infinidad de opciones que nos permitirán descubrir rincones mágicos.

El ejemplo más claro lo vamos a encontrar en la ruta que hoy os proponemos y que nos llevará al Peñón del Mediodía. El itinerario nos permitirá alcanzar sus 2.219 metros recorriendo la ancestral Ruta del Puerto del Peón.

Nuestro recorrido se inicia en el kilómetro 6 de la carretera que se dirige hacia La Plataforma (a 1.553 metros de altitud), en un paraje conocido como Reguero Hornillo. Desde el primer paso, al cruzar la puerta metálica, la ruta nos abraza con el encanto de lo tradicional. Estamos siguiendo la Senda del Puerto del Peón, un camino ancestral cargado de historia, pues representó, durante años, una arteria vital de la trashumancia local. Esta ruta fue el corredor histórico que los pastores utilizaron durante siglos para comunicar los valles templados del Tiétar, en la vertiente sur (cálida), con las codiciadas praderas de altura del norte (más frescas), vitales para el ganado en los meses de estío. Al recorrerla hoy, se camina literalmente sobre la historia: la ruta conserva tramos de antiguo empedrado, una obra de ingeniería popular diseñada para facilitar el tránsito de rebaños y carros.

El camino está señalizado con las indicaciones de PR-AV 18. En el primer tramo, avanza hacia el sureste todavía bien conservado y nos introduce en el valle glaciar de la Garganta del arroyo de la Covacha. El murmullo constante del agua nos acompaña mientras la pista pierde entidad y se convierte en una senda que remonta la margen derecha de la garganta. A medida que ganamos altura, el paisaje nos cuenta la historia geológica de Gredos.

Alcanzados los 1.750 metros, el arroyo ya es un simple regato. Es aquí donde encontramos la Laguna del Cura, una hermosa cubeta de origen glaciar que constituyó el depósito final de la morrena descendida desde la Hoya del Cura. Este pequeño lago, suspendido en la ladera, marca el final del tramo de aproximación. A partir de la Laguna del Cura, la senda adquiere una mayor pendiente, obligándonos a trazar pequeños zigzags sobre un terreno más pedregoso, siguiendo el hilo de agua que casi nace en el mismo puerto. El esfuerzo se ve recompensado al coronar el Puerto del Peón (2030 m), que constituye un precioso mirador.

Hacia el sur, la vista se abre sin límites sobre todo el vasto valle del Tiétar con el pantano del Rosarito brillando al fondo. Hacia el suroeste, se alza la cuerda de la Tarayuela culminada por La Mira, bajo la cual se dibujan las siluetas verticales y afiladas de Los Galayos, un santuario para los escaladores de vías clásicas.

El trazado del PR atraviesa el puerto y desciende hacia el sur por un preciso itinerario, incluso empedrado en algunos puntos, y cuya parte final discurre junto al rio Cantos hasta llegar al refugio de Domingo Fernando, muy próximo a Hornillos, una actividad muy interesante si disponemos de otro vehículo que nos recoja en la otra vertiente. Sin embargo, en nuestro caso, mantenemos intacto nuestro propósito de coronar al Peñón del Mediodía. Para ello, desde el collado giramos hacia el este por el cordal. La montaña nos regala aquí sus formas más caprichosas: los morrillos y las piedras caballeras, originales formaciones rocosas graníticas que dominan el paisaje. Pasamos junto al significativo Risco Perico y, tras un último tramo de cuestas, llegamos al Llano del Peñón del Mediodía, desde donde ya divisamos nuestro objetivo final y su vértice geodésico.

Una vez en la cima, el Peñón del Mediodía se revela como un formidable balcón natural. La perspectiva hacia el sur es impresionante. Nos sorprenderá verticalidad de las paredes a nuestros pies, precipitándose casi a plomo y ofreciendo una imagen mucho más alpina de lo que cabría imaginar. Hacia el este, el cordal pierde altura, dejando una sucesión de cumbres (Risco del Águila, Las Tres Cruces...) que se prolonga hasta llegar al Puerto del Pico, el límite oriental tradicional del sector central de Gredos.

El descenso lo haremos siguiendo el mismo itinerario, volviendo a trazar la histórica Senda, lo que nos permitirá contemplar con una perspectiva diferente las formas glaciares de la Laguna del Cura y la Garganta de la Covacha, disfrutando de las vistas panorámicas del valle que antes teníamos a la espalda. Es una ocasión perfecta para afianzar la conexión con el paisaje y saborear la tranquilidad de un camino que, sin duda, nos deparará nuevos matices.