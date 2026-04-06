Divino Torrezno, el sabor de Soria llama a su puerta

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La icónica furgoneta negra del Equipo A tiene competencia desde Soria y quienes la ven llegar también sienten alivio. Solo que esta vez no combate malvados rancheros, sino las ganas de saciar el hambre con algo rico-rico, que tampoco es un problema menor. Divino Torrezno es una food truck que ya ha recorrido toda España presumiendo de los productos típicos de Soria y de Castilla y León y creando auténticos devotos. Torrezno, por supuesto, callos, chorizo, croquetas de torrezno, vinito dulce para acompañar... Una embajada rodante que además prescribe destino turístico.

Al volante está Javier Rodrigo Villahoz. «Le eché valor hace tres años», tras dos décadas trabajando en un supermercado, formado como cortador de jamón y apasionado de la cocina. Quería dar un giro a su vida y con su esposa, Mari Mar, como firme apoyo «se me ocurrió esto» después de darle muchas vueltas a la cabeza. «No fue de hoy para mañana».

Subido a su ‘todotorrezno’ lo cargó de productos de la tierra y recetas tradicionales y las rutas le dieron la razón. «Compré la furgoneta nueva y ya lleva 120.000 kilómetros, esto no para de enero a diciembre. Te tiene que gustar. Pero la gente es maravillosa», presume con un humor inquebrantable. Acaba de llegar de las Fallas de Valencia, donde «se ha corrido la voz este tercer año y ya vienen de los barrios de alrededor de la ciudad. Es que se vuelven locos, pero de abrir la ventana y tener una fila de 30 personas antes de empezar a freír». Tras el fin de semana en Soria ahora anda por tierras de Alicante. Donde hay fiesta y gazuza llega Divino Torrezno.

«La gente alucina. ‘¿Eres de Soria?’. Aunque tenemos muchas más cosas la gente nos conoce por el torrezno. Si hiciera un vídeo con la cara de satisfacción, de gusto, cuando lo muerden calentito...». El pasado fin de semana llevaba a Carlos Sobera un par de bandejas a ‘El Precio Justo’ y el popular presentador sentenciaba: «el mejor del mundo».

En su food truck lleva de todo siempre y cuando sea «producto de calidad» y de la tierra. El torrezno no falla en ración o bocadillo, pero tampoco el picadillo (jijas, en tierras leonesas o zorza, en las gallegas); las croquetas fritas con mimo; el chorizo tan brillante de Castilla y León; o los callos picantes con torrezno, «que se los llevan por raciones de kilo y sin preguntar el precio. Quieren calidad y hay sitios a los que ya he ido por tercer año y te esperan. ‘¡Ya has llegado!’».

Su aventura ya ha recorrido toda la península «desde Cartagena a Santander pasando por León, Burgos, Madrid, Barcelona y mucho en la Comunidad Valenciana, en el Mediterráneo». Entre risas -pero no descartable- Javier asevera que «sólo me falta subir la furgoneta a un barco y hacerme las islas».

Una de las claves es el producto, que en el caso del su ‘estrella’ «es siempre de la IGP (Indicación geográfica Protegida). No compro un torrezno que no sea de la IGP. Además lo hago con la panceta original, la auténtica, no lo precocinado. Trabajo con varios proveedores de las 10-12 empresas y es un placer. En Las Fallas me quedé sin torrezno un viernes, llamé, y el sábado por la mañana me habían enviado un pedido. Estoy encantado», señala con un agradecimiento a Juan José Delgado Soto, el director de la Indicación soriana.

Todo parece muy tradicional, pero la inquietud está ahí y cada año hay una nueva elaboración. ¿Cuál será la siguiente? «Bueno... Venga, ya se puede decir: empanadillas de torreznos. Están increíbles, pero no tiene que ser lo que me gusta a mi, sino al cliente. Nos pasó con los callos, que para saber si tienen que ir con más o con menos picante los tienen que probar, tienes que hacer mucho trabajo previo». Tocará esperar para disfrutar lo nuevo, pero avanzado en exclusiva queda mientras se afina para que sea perfecto.

Mientras tanto las ventas no paran y «la TPV se chiva. En un día estamos vendiendo unos 400 torreznos. Ojo a lo que conlleva para hacerlos de cero, pochar y freír». Pero claro, en algunas zonas la humedad del mar haría imposible que subiese la corteza como lo hace en la panceta soriana curada al viento seco y merece mucho la pena hacer la cola para comprobar que Divino Torrezno es un nombre tan descriptivo como comercial. Para acompañarlo, «vino dulce de Soria, del Rangil. Llevo una bota de vino para que echen un traguito para probar y se animan a pedir un chatillo».

Javier también hace de agente turístico «y me gusta prescribir también mi tierra. ‘Vente viernes, sábado y domingo, ves la ciudad, te acercas a la Laguna Negra, a Valonsadero...’ Es que echo mucho de menos Soria, lo llevo en la sangre».

Divino Torrezno es una pequeña embajada de Soria y de Castilla y León con ruedas. La furgoneta negra de Anibal y M.A. tranquilizaba; la de Javier y Mar reconforta aún más.