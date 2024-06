Arranca la cosecha con los complementarios disparados para garantizar resultados

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Aunque no exenta de eventos, la meteorología de Castilla y León desde el comienzo de la campaña en otoño del año pasado ha favorecido a los cultivos herbáceos, lo que ha repercutido en la contratación de módulos complementarios, disparándose tanto la producción asegurada como el capital, dado que los agricultores no se han querido arriesgar a que una tormenta de pedrisco o un incendio tire por tierra una temporada con mejores resultados que las anteriores. De hecho, confían en que la cosecha pueda desarrollarse con normalidad, dado que todavía no están libres de posibles pedriscos o tormentas.

A falta de la contratación del garbanzo y el girasol, ya que todavía se encuentran en plazo hasta el 30 de junio y 15 de julio, respectivamente, la suscripción de módulos complementarios ha experimentado un incremento exponencial con respecto al año pasado, directamente relacionado con la sequía que registró la Comunidad en la campaña anterior. Así, se han asegurado 902.815.155 kilos por un capital de 197.592.831,44 euros, unas cifras totalmente disparadas en comparación con 2023, cuando se contrataron en los módulos complementarios una producción de 31.182.005 kilos por un capital de 7.494.693,69 euros.

Además, es más del doble que en la campaña 2022, cuya contratación se frenó según avanzaba el invierno y la primavera, ya que el primer semestre de 2022 también resultó muy seco, con 363.228.981 kilos asegurados y 69.380.877,07 euros. De esta forma, el capital asegurado para este año es tres veces el de 2022.

El director de Agroseguro en Castilla y León, José Ignacio García Barasoain, considera que las cifras de contratación de complementarios son «espectaculares» y se aproximan a las cifras de la campaña 2021, cuando se aseguraron 969.850.663 kilos, un 6,9% menos que la producción ampliada para esta temporada, si bien el capital se ha incrementado en un 16%, pasando de los 169.926.370,21 euros de 2021 a los 197.592.831,44 euros de la actual temporada. Y es que los asegurados de Castilla y León no se han querido arriesgar a que una tormenta de pedrisco o un incendio tire por tierra una campaña con mejor meteorología y pluviometría que las anteriores.

Por provincias, Valladolid lidera la producción asegurada en los módulos complementarios, con 221.396.348 kilos y un capital de 48.985.559,01 euros. Le sigue Burgos, con 214.393.503 kilos y 46.250.917,68 euros. En tercer lugar, Palencia, con 207.173.936 y 44.596.235,68 euros. Después, Soria, que asegura 88.002.789 kilos y 18.960.759,93 euros; Zamora, con 67.654.476 euros y 15.573.652,60 euros; Salamanca, con 38.231.338 kilos y 8.533.528,98 euros; y Segovia, con 30.635.926 kilos y 6.759.127,40 euros. En último lugar, León, con 26.348.717 kilos y 5.934.333,47 euros, y Ávila, con 8.978.122 kilos y 1.998.716,69 euros.

Sin duda, la meteorología, aunque no ha estado exenta de eventos que, de hecho, todavía podrían producirse, ha favorecido a los cultivos herbáceos. Todo ello para una superficie de 706.313,17 hectáreas de asegurados que ya tenían póliza contratada pero que han decidido suscribir un módulo complementario para aumentar la producción y el capital garantizado. De hecho, es casi la mitad de todas las explotaciones aseguradas para esta temporada, 1.607.102,16 hectáreas, indica García Barasoain.

Un aseguramiento que para la campaña 2024 ha repuntado en un 2% la superficie asegurada, una cifra que cada año es más difícil de incrementar debido al elevado nivel de protección del campo en Castilla y León. Sí que se nota más aumento en la producción garantizada, un 22% con respecto al año anterior, dado que en 2023 se protegieron un total de 5.507.472.304 kilos frente a los 6.749.755.159 kilos de este año. También el capital asegurado total ha crecido un 14%, con 1.486.403.623,94 euros.

A falta, como se ha mencionado anteriormente, de la contratación del garbanzo y el girasol. Un crecimiento de la producción y del capital «muy importante», que viene dado en buena medida por la contratación de los módulos de pedrisco y complementarios de esta primavera.

«Ahora, a esperar que no se registren tormentas fuertes ni pedriscos para que los agricultores puedan tener una campaña que levante los resultados de las anteriores», añade el director de Agroseguro.