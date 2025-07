Soria, elegida como destino para el verano de las abejas valencianas

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Con una altitud media que supera los 1.000 metros, Soria se ha convertido en destino idóneo para el asentamiento de colmenas de otras provincias, sobre todo de la zona del Levante y de la Comunidad Valenciana. Y es que las abejas necesitan una temperatura superior a los diez grados para sobrevivir en invierno, y en verano, pueden tolerar temperaturas elevadas, aunque al mismo tiempo deben evitar que la colmena se sobrecaliente. Por eso, cada vez son más los apicultores que deciden realizar la trashumancia y pasar los periodos de calor en las sierras sorianas.

Desde el 1 de enero el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería ha recibido la solicitud para 137 movimientos, con un total de 29.500 colmenas, fundamentalmente de Comunidad Valenciana. Porque en Soria durante el verano las condiciones para las abejas son favorables para la recolección de miel, pero requieren atención a la hidratación y la prevención del calor excesivo. «Los apicultores de la zona del Levante llevan mucho tiempo eligiendo la provincia de Soria para mover sus colmenas en busca de la floración. En sus zonas por estas fechas hay sequía y por tanto sus abejas no tienen alimento ni agua, y las tienen que mover porque es su medio de vida», señala la apicultora Mari Carmen Lozano.

Es la cuarta generación de una familia con gran experiencia en el mundo de las abejas, pero ella tardó más en apostar por la apicultura. «Es apasionante porque siempre acabas descubriendo aspectos increíbles; nunca dejas de aprender».

En la provincia de Soria hay 8.413 colmenas, la mayoría trashumantes, en 356 explotaciones apícolas que producen al año unas tres toneladas de cera y alrededor de 113 toneladas de miel, según los últimos datos del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería. Pero sólo hay 12 clasificadas como profesionales, que son aquéllas que tienen más de 150 colmenas. Soria es la zona que más concentra, con 83 explotaciones y 2.833 colmenas, seguida de Tierras Altas, con 16 explotaciones y 969 colmenas. El resto, la mayor parte son de autoconsumo, con menos de 15 colmenas.

Mari Carmen Lozano gestiona una de las 12 que están clasificadas como profesionales en Soria, junto a su socio Paco Salcedo, veterinario especialista en apicultura. «Soy afortunada de tener a alguien con todos los conocimientos y habilidades que tiene Paco para las miles de situaciones que pueden suceder».

Dedicados a la apicultura artesanal, al ser profesionales cuentan por ley con más de 150 colmenas propias que se ubican en entornos naturales privilegiados. Esto les permite producir mieles que son auténticos tesoros de la naturaleza. Sus abejas recolectan el néctar de una variedad de flores silvestres, lo que da como resultado mieles con sabores y aromas únicos. Su compromiso con la calidad garantiza que cada miel que sale de sus colmenas sea 100% natural, sin aditivos ni conservantes.

Además, son trashumantes. «En octubre llevamos nuestras abejas por Aragón y por la zona de Levante, ya que en Soria no hay floración y las temperaturas empiezan a no ser adecuadas», explica Mari Carmen, quien reconoce que la trashumancia de las abejas es muy complicada: «Primero hay que tener oportunidad para ello, y tiempo, porque hay que buscar los lugares que garanticen las condiciones para la supervivencia de las abejas, siempre y cuando se cumplan la legislación. Y los que no pueden moverse, sus abejas hibernan».

Esta apicultora sostiene que los traslados los realizan para que sus abejas siempre tengan alimento. «A veces hay problemas de floración, porque ha habido pedrisco o tormentas, o heladas y hay que estar muy pendiente del tiempo, porque en algunos casos hay que mover rápido las colmenas».

Las abejas recolectan néctar y polen de las flores, almacenando grandes cantidades para su consumo en otoño e invierno. Es crucial asegurarles acceso a agua limpia y fresca, especialmente en épocas de calor, y vigilar la ventilación de las colmenas. También se recomienda considerar la distancia entre el colmenar y las zonas de floración, para evitar que las abejas pueden tener que recorrer distancias largas en busca de alimento. Además, son sensibles a ruidos y vibraciones, por lo que es preferible ubicar los colmenares en zonas tranquilas. Y mejor aún ubicar los colmenares lejos de campos con monocultivos o donde se apliquen pesticidas.

Pero es que Paco y Mari Carmen además cierran el círculo de su producción con la venta directa al público de la miel en un establecimiento ubicado en la calle San Benito de la capital soriana. La empresa Bee-Aser, cuyo nombre comercial es ‘El Reino de las Abejas’, está dedicada a la apicultura, especializada en la venta de productos para apicultores, productos de la colmena y productos naturales. Se dirigen a diferentes tipos de clientes, desde apicultores profesionales y aficionados a la industria cosmética y farmacéutica, importadores de miel y de productos gourmet, consumidores interesados en productos naturales y saludables, tiendas de alimentos naturales y orgánicos, establecimientos del canal Horeca y comerciantes de productos apícolas, entre otros.

En su oferta de productos para apicultores se incluye equipamiento, como trajes, herramientas, colmenas y alimentadores, así como materiales educativos y guías sobre prácticas de apicultura sostenible. Los productos de la colmena que comercializan abarcan desde miel pura en sus distintas variedades, hasta propóleo, cera de abejas, jalea real y polen, además de productos derivados como cosméticos naturales y suplementos alimenticios.