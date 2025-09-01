Los ganaderos de extensivo defienden su papel frente a los incendios rurales

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Los ganaderos de la provincia de Soria llevan años defendiendo la idea de que el pastoreo con animales por los montes contribuye a la limpieza de las masas forestales, dehesas y pastos, evitando la acumulación de biomasa que actúa como combustible en caso de incendio. Una gestión conjunta «importantísima», pero que parece haber quedado relegada en los últimos tiempos, y sólo tras un verano con fuegos que han arrasado más de 140.000 hectáreas en Castilla y León, se ha vuelto a poner sobre la mesa el trabajo necesario de la ganadería extensiva como una de las labores a acometer en la prevención de incendios. Sin olvidar de que en estos momentos sería un sistema eficaz y económico, pues aprovecha los recursos naturales sin generar un gasto extra en las arcas públicas.

Pero el problema es que los montes arrastran décadas de abandono, y no es algo que se pueda realizar de la noche a la mañana. «Somos fundamentales a lo largo de los años, no sólo en un momento puntual», señala Antonio Medrano, natural de Vinuesa que lleva desde los 14 años trabajando con animales. Insiste en que la labor es continua y más aún en la gestión forestal conjunta con la ganadería, «importantísima sobre todo en reforestaciones y en repoblaciones».

Antonio Medrano es uno de los alrededor de 100 ganaderos de extensivo tanto de ovino como de vacuno que hay en la provincia de Soria entre las comarcas de Pinares y El Valle, y además tiene relevo generacional con su hijo y un sobrino. Y pone sobre la mesa la relevante incorporación al sector de jóvenes en Vinuesa, que cuenta con una asociación de ganaderos conformada por 38 socios. «Vamos intentando que se dediquen a la ganadería no sólo por la profesión, sino porque es la mejor manera de que se queden en el pueblo».

Está convencido de que la ganadería extensiva es una herramienta natural de prevención y control de los incendios, y que ha contribuido a mantener a Pinares «como una isla en medio de un océano».

Y es que sostiene que la gente de los pueblos de esta comarca siempre han vivido del monte y siguen haciendo fuerza para que se mantenga así porque son conscientes de su legado. Medrano cree que lo importante es el aprovechamiento conjunto de ovejas y vacas con la masa forestal.

El ‘pero’ a su juicio es que el turismo se ha llevado por delante otras formas de vida tradicionales en los pueblos, como es el ganado, que lejos de apoyarlas les molestan y presionan para echar a los animales de las zonas rurales. «Se ha apoyado el concepto de asalvajamiento en el monte y eso es un error grandísimo porque el monte es algo vivo y hay que estar constantemente cuidándolo. Y los que vivimos en los pueblos algo tenemos que hacer, no todo es pedir. Son conceptos de sentido común y el sector turístico se ha olvidado de que hay que mantener el monte. Por eso, tenemos que enseñar a los que vienen a nuestras zonas que esto no es sólo olor o ruido que es con lo único que se están quedando de los animales, sino que es una labor continua y de gran importancia».

En este sentido, se pronuncia también Ricardo Muñoz, ganadero de vacas de Noviercas, quien cree que buena parte de la culpa para poder arrancar en esta profesión sin ‘heredar’ una explotación familiar está en los propios pueblos, por quienes no quieren los animales cerca, o porque los que están al frente de los ayuntamientos no quieren problemas con la gente que vive o veranea, o simplemente está de paso como turista, ni tampoco con otros ganaderos que pueda haber en los pueblos y a los que se les pueda hacer competencia.

Rodrigo lleva cuatro años en Noviercas, donde asegura que fue acogido desde el principio, y gestiona una explotación de 70 vacas, que compró sin experiencia ninguna, porque lo que quería era dedicarse a la ganadería, pero con un proyecto coherente a sus ideales, centrado en la calidad y el cuidado del medio ambiente.

Considera que las administraciones, «desde Europa hasta las Comunidades Autónomas y las diputaciones, pasando por el Estado», hacen poco caso o ninguno a la ganadería de extensivo, y mucho menos la han ayudado ni a que se mantenga en las zonas rurales, ni siquiera como «parte de las labores de prevención de incendios».

De hecho, explica que en sus propias legislaciones hay grandes incongruencias que demuestran que han abandonado desde hace tiempo a esta forma de vida en los pueblos, y señala al respecto que los pastos no están reconocidos por la PAC, algo que los ganaderos de Pinares y El Valle llevan décadas reclamando.

Plantea por ejemplo que las administraciones podrían llevar a cabo alguna forma de incentivar, sin necesidad de que vaya en la PAC, una herramienta a nivel ecosistémico como medio ambiente ayudaría a quitar buena parte de las labores forestales. A su juicio, «sería más fácil si hubiera una plantificación entre las administraciones y los ganaderos o un trabajo conjunto».

También indica que las superficies forestales restan animales a la hora de solicitar licencia para una explotación. «Esto no tiene ningún sentido si luego lo que quieren es prevenir incendios».

No obstante, insiste en que la ganadería extensiva «no es sólo echar unos animales. Es una gestión ajustando la carga ganadera,una rotación para conseguir un suelo sano y más resiliente ».

Por ello, Rodrigo aboba por colaboraciones público-privadas en las que intervengan la Consejerías de Agricultura y Ganadería, la de Medio Ambiente y los ganaderos para ejecutar planes de gestión de montes, con contratos para servicios ecosistémicos. «Creo que es importante que también esté presente la ganadería por el tema de facilitar las licencias de códigos de pastos en las zonas que medio ambiente necesita introducir ganado».

Considera que «ir desde la queja no sirve de mucho si no se proponen iniciativas desde los sectores que viven en el medio rural», por lo que está convencido de que «la solución tiene que ser contando con la gente del territorio en el que se quiere actuar». Añade que «un sentimiento general de la gente que vive en los pueblos es que nos vienen impuestas ciertas normas, leyes, planes de gestión o actuación, sin contar con quien realmente puebla y se gana la vida en el ámbito rural».

Lo cierto es que los ganaderos de la provincia demandan desde hace años garantizar la sostenibilidad de sus explotaciones a través de generar un valor añadido por su manejo o por su convivencia con los aprovechamientos forestales, pero constatan las dificultades que pone la administración para certificar como pastos ecológicos los montes de titularidad pública, numerosos en Soria. «No se puede definir la ganadería ecológica a una zona y a una finca concreta donde pastan porque en Pinares son pastos comunales, lo que choca frontalmente con la normativa», recuerda Medrano. Llevan más de 20 años esperando el reconocimiento de los pastos en Pinares y El Valle, y aunque no cesan en su intento, cada vez son menos los ganaderos de extensivo que quedan en estas comarcas donde desde hace siglos se ha ejercido el manejo tradicional de animales de vacuno pero también de ovino.

Pero insisten en que ya no hay tiempo que perder porque de lo contrario será demasiado tarde para muchos ganaderos. Y para el propio monte.