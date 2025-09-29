El daño al viñedo en Castilla y León se eleva a los 10 millones por el pedrisco y el hielo

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Las tormentas registradas en invierno y primavera y los hielos elevan los daños en el viñedo de Castilla y León hasta los 10 millones de euros, una tercera parte de las indemnizaciones abonadas a los agricultores el año pasado, 30 millones de euros. De hecho, ya ha abonado 2,43 millones de euros, principalmente, por siniestros registrados en fincas de Valladolid (2,3 millones de euros), y el resto, daños en Ávila, Burgos, León, Segovia y Zamora.

Se trata del primer abono de indemnizaciones, que se completará -sin solución de continuidad- en las próximas semanas. De hecho, Agroseguro puede confirmar que actualmente ya hay otros 5,02 millones de euros en proceso administrativo de pago. Es decir, son pagos confirmados que se realizarán en muy breve plazo de tiempo.

A falta de completar las últimas evaluaciones de daños, la estimación de indemnizaciones se situará en torno a los 10 millones de euros en Castilla y León, con las provincias de Valladolid (que podría superar los cinco millones de euros) y Burgos (cerca de cuatro millones de euros) con las cuantías más destacadas. En el caso de Soria, las indemnizaciones superarán los 200.000 euros, y en Segovia se acercará a los 150.000 euros. El resto, se reparte entre el resto de las provincias, pero ya con cifras menores.

Estas indemnizaciones corresponden a una superficie afectada de 13.635 hectáreas, principalmente a causa de los siniestros provocados por las tormentas de pedrisco, lluvia y viento, que arrasaron 11.545 hectáreas, y que son las responsables de daños por encima de los 8 millones de euros. El resto, corresponden a alguna helada (con 1.200 hectáreas que supondrán cerca del millón de euros, así como al resto de riesgos incluidos en el seguro.

No obstante, la indemnización de 10 millones de euros supone una tercera parte del importe abonado por Agroseguro el año pasado, cuyos daños ascendieron a 30 millones de euros.

Y es que la campaña 2024 de uva de vino se vio marcada por la incidencia de graves heladas durante abril y mayo. El efecto de las bajas temperaturas en fechas tan tardías causó importantes siniestros, de forma repetida, en amplias zonas vitivinícolas de Castilla y León. Después, durante el verano, las tormentas de pedrisco se dejaron sentir en todas las zonas productoras, según explican desde Agroseguro.

Y además de los daños por helada y pedrisco, también se registraron partes por sequía por la falta de precipitaciones y los golpes de calor, que incidieron en aquellas áreas que ya registraban déficit de hídrico desde el invierno, ya que el viñedo de secano también es un cultivo que cuenta con opción de aseguramiento frente a estos daños por sequía.

El año pasado la superficie siniestrada rondó las 30.000 hectáreas, con explotaciones con más de un siniestro como helada y pedrisco, de modo que más del 80% de las parcelas aseguradas, 35.540 hectáreas, sufrieron daños. Es por tanto más del doble de las hectáreas afectadas esta temporada.

Agroseguro realizó hace unos días el pago de 2,43 millones dentro de un montante de 40 millones, el primer gran pago de la cosecha 2025, tras el adelanto de indemnizaciones realizado en agosto a viticultores de Castilla-La Mancha y de La Rioja con daños graves o totales en sus viñedos.

Llegada la época de la vendimia, la evaluación de daños, realizada con la participación de 166 peritos, se encuentra muy avanzada, y, a falta solo de las zonas y producciones más tardías, la estimación final de indemnizaciones en todo el país se situará cerca de los 70 millones, con más de 140.000 hectáreas siniestradas.

Y es que esta campaña 2025 se ha visto marcada por la incidencia de graves pedriscos que hicieron acto de presencia en abril de forma temprana e intensificaron su presencia y gravedad a partir de mayo. En concreto, los meses de junio y julio resultaron especialmente dañinos, con constantes tormentas en numerosas regiones vitivinícolas del país: Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo), La Rioja, Castilla y León (Valladolid, Burgos), Comunidad Valenciana (Valencia), País Vasco (Álava), Navarra y Aragón. En particular, merece especial mención el paso de una Dana el 11 de julio, que, tanto por su intensidad como por la extensión y el valor de la producción afectada, provocó importantes daños en viñedos de La Rioja y en la comarca de la Rioja Alavesa.

Además, como es habitual, también se han recibido siniestros provocados por el resto de los riesgos cubiertos por el seguro agrario, como alguna helada puntual, daños por lluvia e inundación, viento, incendio o los provocados por la fauna, así como los registrados en instalaciones o en plantones.