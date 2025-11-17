Extensión Agraria Digital: tecnología útil para el campo de Castilla y León

Publicado por Andrea Villares Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha lanzado el programa de Extensión Agraria Digital para acercar de forma práctica las nuevas tecnologías a agricultores y ganaderos de la Comunidad, con el objetivo de que la digitalización aporte valor real en la gestión diaria de las explotaciones, la toma de decisiones y el cumplimiento normativo, y se convierta en un motor de competitividad y relevo generacional en el medio rural. Según la Administración autonómica se trata de un programa concebido como «herramienta para conectar las nuevas tecnologías con los profesionales del sector» y ya presentado públicamente, con foco exclusivo en el ámbito agrario de la Comunidad.

El programa se estructura en tres grandes ejes: proyectos de investigación e innovación orientados a desarrollar tecnologías digitales aplicadas al sector; diseño y desarrollo de herramientas digitales propias para uso profesional; y un pilar de transferencia tecnológica y formación que capacita en competencias digitales y ofrece asesoramiento técnico para facilitar la adopción de soluciones en campo.

La propia Junta describe estos ejes como el armazón operativo para mejorar eficiencia, sostenibilidad y competitividad de las explotaciones mediante datos, automatización, interoperabilidad y control en tiempo real.

Los objetivos persiguen reducir costes y aumentar rendimientos mediante uso eficiente de recursos; simplificar la gestión y asegurar el cumplimiento normativo con sistemas digitales; mejorar trazabilidad y seguridad alimentaria; potenciar la investigación y la gestión de datos para decisiones informadas; y favorecer el relevo generacional con formación específica y oportunidades ligadas a la innovación. Estas metas sitúan a la digitalización como palanca transversal que afecta tanto a producción agrícola y ganadera como a servicios de asesoramiento y formación.

Herramientas

En la práctica, Extensión Agraria Digital se apoya en un catálogo de herramientas ya conocidas por el sector en Castilla y León y desarrolladas o coordinadas desde la propia Junta: SATIVUM, plataforma para la gestión digital de explotaciones; la Red de estaciones GNSS de Castilla y León, que aporta posicionamiento satelital con precisión centimétrica; Inforiego, como servicio de apoyo al riego eficiente; el Cuaderno de Explotación de Castilla y León (CUECYL), clave para la digitalización de registros; y la Unidad Veterinaria Virtual para tramitaciones sanitarias y de movimiento de ganado. La integración de estas soluciones en un ecosistema común es una de las apuestas explícitas del programa.

El despliegue de competencias digitales entre los profesionales se articula mediante formación abierta y progresiva. La Junta, a través de CYL DIGITAL AGRO —una línea específica en colaboración con la plataforma CYL DIGITAL— organiza acciones presenciales y online para cualquier persona del medio rural, priorizando a quienes están vinculados a la actividad agraria. El calendario incluye webinars de introducción a la digitalización y contenidos sobre herramientas concretas, con programación activa desde este año y acceso desde la propia web oficial del programa.

Ese esfuerzo formativo se acompasa con la red de espacios y cursos de CYL DIGITAL, que aporta capilaridad territorial y recursos didácticos complementarios. La web oficial de Extensión Agraria Digital remite a la Red de Espacios CYL DIGITAL, además de mantener una sección de «Cursos» donde se actualizan convocatorias y materiales. De este modo, la formación se coordina con la oferta ya existente en transformación digital de la Junta, pero adaptada a las necesidades específicas del sector agrario.

En el frente de la innovación y la transferencia de conocimiento, también está en marcha la red AKIS Castilla y León (AKISCyL), un sistema participativo de trabajo permanente que conecta administración, investigadores, asesores, organizaciones profesionales y empresas con el objetivo de convertir necesidades reales del sector en proyectos concretos, con una «apuesta clara por la digitalización». El arranque de la red en Feria de Valladolid reunió a más de 150 profesionales organizados en ocho grupos de conocimiento que elevan conclusiones prácticas —al menos dos reuniones al año— directamente al equipo directivo de la Consejería.

El esfuerzo presupuestario para acelerar la digitalización se complementa con líneas de apoyo a la modernización del sector. En julio de 2025, la Junta anunció una inversión de 100 millones de euros destinada a impulsar la transformación tecnológica del medio rural, fomentar la incorporación de jóvenes y modernizar explotaciones, con actuaciones que incluyen formación en competencias digitales y apoyo a la implantación de nuevas tecnologías. Esta cifra es parte de una estrategia integral para revitalizar las zonas rurales y fortalecer la posición del sector en mercados exigentes.

La sección de «Desarrollo de herramientas» de la plataforma, además, enumera recursos con impacto operativo a pie de parcela: SATIVUM para gestión integral de explotaciones; la Red GNSS para guiado y posicionamiento de precisión en labores de campo; Inforiego como apoyo a decisiones de riego optimizado; CUECYL como cuaderno digital de explotación; y la Unidad Veterinaria Virtual para tramitación sanitaria y movimientos de ganado. La selección y evolución de estas herramientas responde al criterio de interfaces sencillas, soporte técnico y capacidad de integrar datos de múltiples fuentes con análisis en tiempo real.

En síntesis, Extensión Agraria Digital consolida un modelo propio para Castilla y León que alinea conocimiento, herramientas y formación con un objetivo claro: que cualquier agricultor o ganadero pueda convertir datos y tecnología en decisiones útiles, menos burocracia y más valor en su explotación.