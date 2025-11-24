El retraso en la siembra en Castilla y León reduce el aseguramiento con bonificación

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La falta de agua durante los meses de septiembre y octubre ha obligado a retrasar la siembra de cultivos herbáceos en Castilla y León, lo que se ha visto reflejado en la contratación de seguros agrarios hasta el 15 de noviembre, cuando finalizaba el periodo de bonificación del 5%, y se ha quedado en 1,10 millones de hectáreas aseguradas, un 7% menos que el año pasado. Un descenso registrado en todas las provincias, aunque en Soria, Burgos, Valladolid o Palencia la diferencia es mínima, mientras que en las más ganaderas la merma con respecto a 2024 es de hasta el 33% en el caso de Ávila. En la misma proporción se ha reducido el capital, con 670,21 millones de euros, mientras que en 2024 fueron 724,91 millones. Y se han garantizado 3,09 millones de toneladas, lo que supone también un descenso de un 9% frente al mismo periodo del año pasado.

Según sostienen fuentes de Agroseguro, el aseguramiento avanza de una manera más ralentizada que el pasado año, pero las cifras son muy positivas dadas las circunstancias. Y es que apenas ha llovido en el último trimestre en Castilla y León, de modo que las siembras van muy ralentizadas. Una parte del sector no ha sembrado o lo ha hecho en los últimos días, tras las últimas lluvias, y al no sembrar, no ha asegurado todavía.

No obstante, a pesar de que la cifra es menor que el año pasado, el director territorial de Agroseguro en Castilla y León, José Ignacio García Barasoain, considera que demuestra una lealtad importante al seguro, y es una buena primera cifra de campaña. Y es que en las principales zonas productoras de la Comunidad, como son Burgos, Palencia, Soria y Valladolid, el aseguramiento ha alcanzado cifras más parecidas al pasado año, porque hay explotaciones más dimensionadas y a las que la bonificación del 5% les afecta más: “Hay pólizas grandes, con 250 y 300 hectáreas que sí les supone proteger en el primer plazo hasta el 15 de noviembre”, sostiene.

Soria es la más fiel al seguro con respecto al año pasado, ya que tiene garantizadas 211.324,80 hectáreas, apenas un 0,83% menos que en el mismo periodo de 2024, 213.494,87 hectáreas. Le sigue Burgos, con 263.408,84 hectáreas, un 1,47% menos que el año pasado. A continuación, Palencia y Valladolid, con un descenso del 5,12% y 5,70%, respectivamente. Son las provincias más ganaderas en las que más ha bajado el aseguramiento: “Si no tienen clara la hoja de siembra no ven mayor inconveniente porque el plazo es hasta el 20 de diciembre y sus explotaciones agrícolas son más pequeñas”.

Es el caso de Ávila, donde la merma es del 33%, ya que se han asegurado hasta el momento 18.666,89 hectáreas frente a las 27.824,59 hectáreas del año pasado en el periodo de bonificación. También León experimenta una caída del 27%, con 22.866,55 hectáreas, mientras que el año pasado fueron 31.244,82 hectáreas. Y Salamanca, 44.997,86 hectáreas, un 24,31% menos que el mismo periodo de 2024, 59.452,19 hectáreas. También Segovia o Zamora ven reducido su superficie asegurada en el primer plazo, con 50.042,46 y 68.483,26 hectáreas, respectivamente, lo que supone un descenso del 15,88% en el caso de Segovia, y del 14,37% de Zamora.

Lo cierto es que el 15 de noviembre es una fecha relevante para Agroseguro, ya que es el fin del plazo de suscripción con la bonificación del 5% para aquellos asegurados que han contratado en la campaña anterior y renuevan su póliza, pero el periodo de aseguramiento en los módulos de otoño -con protección frente a la sequía- finaliza el 20 de diciembre. García Barasoain tiene claro que las últimas lluvias pueden impulsar la siembra y con ella su protección. Es más, cree que si deja llevar a cabo todas las tareas habrá incluso mayor contratación que el año pasado. “A día de hoy apenas hay una diferencia de 80.000 hectáreas menos aseguradas en un total de más de un millón, de modo que remontará la cifra seguro”.

El director territorial de Agroseguro en la Comunidad considera que las precipitaciones en forma de agua e incluso de nieve de estos últimos días en Castilla y León son fabulosas para la nascencias allá donde ya se ha sembrado, pero también para las fincas donde todavía no han realizado los trabajos, puesto que en dos o tres días los agricultores podrán entrar y con la tierra en condiciones de humedad para asumir la siembra.

Luego están los módulos de primavera, que se contratarán más adelante, y que ofrecen protección contra el pedrisco, entre otros riesgos, pero no la sequía, y los complementarios, también para 2026, que permiten aumentar la producción asegurada en otoño en caso de una expectativa de campaña mejor que la esperada.

Lo cierto es que la Comunidad lidera las estadísticas nacionales un año tras otro el nivel de aseguramiento en los cultivos herbáceos, al ser un territorio que en gran parte soporta una climatología irregular y extrema, desde pedrisco a heladas, pasando por sofocantes temperaturas, sequía, e incluso hasta inundaciones, de modo que la producción agraria está sometida a riesgos difíciles de prever y evitar. De hecho, la implantación de la línea de cultivos herbáceos en Castilla y León alcanza el 84%, muy por encima de la media nacional, que se sitúa en un 70%.