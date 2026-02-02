La Mantequilla de Soria sigue a flote gracias al respaldo de la Diputación

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria lleva dos años implicada de manera directa con la Denominación de Origen Protegida de la Mantequilla de Soria a través de las ayudas destinadas a mantener la producción de leche a nivel provincial, atendiendo la demanda de los productores y asegurando la materia prima con la finalidad de contribuir a sostener la figura de calidad. Dos años que para el Consejo Regulador han servido precisamente para que continúen las dos explotaciones certificadas que hay en Soria.

Y es que la producción se mantiene estable en torno a los 70.000 kilos y no hay variación en los últimos años en la cantidad de leche disponible que sigue estando en los 1.700.000 litros aproximadamente que proceden de las dos ganaderías que se mantienen en la provincia inscritas y certificadas para la Mantequilla de Soria, Lactaso SL, vinculada a la Cooperativa Lechera Soriana y propietaria desde el 1 de enero de 2023 de la explotación de Francisco Vallejo en Ventosa de San Pedro, y los Hermanos Mediavilla CB, en Covaleda. Entre las dos poseen unas 160 vacas de leche. Ambas llevan desde 2018 sosteniendo la ‘marca de garantía’ en aras de sostener el producto para la Denominación de Origen.

Sin embargo, y pese a los intentos por mantenerse, la cifra de producción ha descendido un 4% desde entonces, ya que en 2018 fueron 74.000 los kilos de mantequilla elaborados.

Son 40.000 euros los que la institución provincial ha destinado para esta línea de ayudas en 2025, una cuantía presupuestada también el año anterior que corresponden a un total de 365 euros por cada vaca en producción.

El Consejo Regulador asegura que la Diputación Provincial desde el principio ha estado de forma directa o indirecta del lado de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mantequilla de Soria. De hecho, se muestra «muy agradecido a la institución» que en este momento ha sido sensible a su inquietud por la estabilización de la producción de Mantequilla de Soria en los últimos años debido a la escasez de materia prima, que no es otra que la leche de la provincia de Soria.

Lo cierto es que «la DOP durante su trayectoria no ha sido ajena a la inercia decreciente del sector, pero ha sido capaz de mantener estas dos ganaderías que de otra forma probablemente ya habrían desaparecido, como el resto», reconocen desde el Consejo.

Y aunque hace solo dos años que los ganaderos cuentan con estas ayudas de la Diputación, la dirección técnica es consciente de que muy probablemente es que el hecho de contar con ellas ha conseguido que se mantengan las dos explotaciones ya existentes que de otra forma quizás no continuarían. «Esto ya supone un aliciente muy importante para la DOP», por lo que desde el Consejo valoran muy positivamente este respaldo: «Esperamos que estas ayudas se mantengan en el futuro porque las consideramos fundamentales para la subsistencia de la Denominación».

Lo que no han conseguido las ayudas de la Diputación es atraer nuevas explotaciones lácteas. «Por el momento el Consejo no ha recibido comunicaciones de posibles nuevas iniciativas». No obstante, esperan que alguna de ellas pueda materializarse en un futuro, aunque en su caso advierten que la puesta en marcha de este tipo de explotaciones requiere años hasta su plena entrada en producción. «Por eso se hacen imprescindibles estas ayudas de la Diputación de Soria que proporcionan el aliento necesario a la DOP mientras se esperan nuevas inversiones en el sector».

Cabe recordar que hace algo más de una década, cuando arrancó la Denominación, eran cinco los ganaderos certificados como productores de leche para la Mantequilla de Soria. Llegó a haber hasta 350 vacas lecheras que daban tres millones de litros, y en la actualidad son 160 animales de ordeño y con 1,7 millones de litros. No obstante, no se puede comparar de forma paralela la cantidad de leche con la bajada de producción porque la leche marca la cantidad de materia prima disponible, pero no quiere decir que siempre se haya utilizado en su totalidad.

La protección de la denominación Mantequilla de Soria abarca las tres variedades de mantequilla que tradicionalmente se vienen elaborando: natural, salada y dulce.

A lo largo de 2025 el Consejo Regulador de la DOP ha emitido unas 256.000 etiquetas a los productores inscritos de las que unas 121.000 corresponden a la variedad natural que sigue siendo la que absorbe la mayor demanda. El resto se reparten entre las variedades salada, con unas 54.000 unidades y dulce, con unas 81.000.