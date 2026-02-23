El tren de borrascas arrasa 7.600 hectáreas en Castilla y León

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El tren de borrascas registrado desde mediados de enero hasta la semana pasada ha dado al traste con más de 7.600 hectáreas aseguradas en Castilla y León, el 83% de cultivos herbáceos, y aunque hay daños en las nueve provincias, lo cierto es que la más afectada ha resultado León, que aglutina el 60% de la superficie arrasada, con 4.532 hectáreas, según los datos facilitados a este periódico por Agroseguro.

Así, Castilla y León se convierte en la segunda Comunidad con más daños a causa de las continuas borrascas, que han pasado por todo el territorio nacional en forma de agua y viento, arrasando más de 60.000 hectáreas. Y es que Andalucía se ha llevado la peor parte, con siniestros declarados en más de 32.000 hectáreas.

Por detrás de Castilla y León se sitúan la Comunidad Valenciana, con 6.600 hectáreas, además de Extremadura y Castilla-La Mancha, con 5.000, respectivamente. No obstante, Agroseguro estima que la afección en Castilla y León es inferior al resto de Comunidades, porque en un primer inicio de los expedientes estima un impacto menor al ser territorio de herbáceos y cereales de invierno y tener todavía un margen de desarrollo, si bien todavía no tiene datos al respecto, dado que siguen registrándose partes de siniestro cada día. Sí que calcula una afección económica a nivel nacional que se acercará 40 millones de euros, pero no desciende por el momento a cifras regionales.

De las 7.622 hectáreas de cultivo aseguradas que han quedado arrasadas se distingan daños tanto por lluvia persistente, 2.977 hectáreas, como por inundación, 2.431 hectáreas, y por viento, 2.214 hectáreas. Destacan desde Agroseguro que buena parte de ellas corresponden a explotaciones cercanas al cauce de los ríos.

Por línea, los cultivos herbáceos predominan en la superficie siniestrada en Castilla y León, con 6.342 hectáreas, lo que supone el 83% del total, seguido de los industriales no textiles, principalmente remolacha en León y Valladolid, con 1.017 hectáreas. El resto, hasta completar el total corresponde a alguna hortaliza o cultivos forrajeros. Afortunadamente, y por el momento en el que se encuentra la viña, no hay siniestros en uva de vino de Castilla y León.

En la distribución de la superficie por provincia, la cifra más alta con diferencia es León, con 4.532 hectáreas damnificadas debido a que estas constantes borrascas han llegado con todavía un 20-30% del cultivo de maíz sin recoger, procedente de la pasada campaña, y cuyo seguro está vigente hasta final de febrero. No obstante, Agroseguro ha pedido a los agricultores afectados que comuniquen cuando vayan a cosechar este cultivo, al estar protegidos por el aseguramiento, aunque sea ya en marzo, en el caso de no poder entrar en las fincas anegadas.

Muy por detrás se encuentra Valladolid, con 962 hectáreas dañadas, y en tercer lugar, Salamanca, con 599 hectáreas. Les siguen Palencia, con 381 hectáreas; Zamora, con 340; Soria, con 230; y Burgos, con 175. La menos perjudicada ha resultado Segovia, que apenas ha registrado partes por siniestros en 62 hectáreas.

La organización agraria Asaja de Castilla y León ha pedido al Gobierno central que haga extensivo a la Comunidad el paquete de medidas que aprobó en el último Consejo de Ministros para el sector agrario de Extremadura y Andalucía afectado por las borrascas de las últimas semanas.

Considera que los agricultores de esta Comunidad Autónoma deben de tener el mismo derecho a percibir las ayudas, ya que, en mayor o menor medida, según los casos, se han visto afectados por la climatología excepcional de las últimas semanas. De hecho, la Junta de Castilla y León ha declarado como excepcional la campaña agrícola 2025-2026 debido a los fenómenos meteorológicos adversos registrados en la Comunidad en los últimos meses.

El campo de Castilla y León, que cultiva productos por lo general de escaso valor añadido y poco margen económico, se enfrenta a un año en el que serán inevitables las pérdidas debido a esta situación sobrevenida de lluvias. Por ello Asaja reivindica el apoyo de las distintas administraciones, de la Junta y sobre todo del Estado: «No se puede consentir que se aprueben medidas discriminatorias con este territorio y que colocarán en desventaja competitiva a los productores de la Comunidad con respecto a los de otras partes de España».