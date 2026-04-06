Los jóvenes lideran el relevo del crédito agrario en Castilla y León

Publicado por Fernando Malanda Valladolid Creado: Actualizado:

El sector primario de Castilla y León registra una redefinición de sus estructuras de explotación. Según el informe de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) de 2025, el 97% de los beneficiarios de la línea ICO MAPA SAECA en la comunidad autónoma son jóvenes menores de 41 años, consolidando el apoyo financiero estatal en este segmento de edad. Históricamente, Castilla y León ha concentrado una media del 52% de las operaciones nacionales en la última década. El ejercicio de 2025 muestra una variación en esta estadística, situando la participación de la comunidad en el 30% del total nacional. Este cambio responde a una mayor distribución territorial del modelo de crédito en el resto de España.

El informe de SAECA señala un desplazamiento del foco de actividad hacia el noreste peninsular, situando a Aragón y Navarra como puntos de crecimiento. Este escenario implica una diversificación del protagonismo financiero, donde los nuevos titulares de Castilla y León mantienen un uso estratégico del crédito disponible.

Para los agricultores y ganaderos de la región, la consolidación de la base territorial ha sido una prioridad en 2025. El colectivo joven de Castilla y León concentra el 45,66% de todas las operaciones destinadas a la compra de tierras de cultivo. El acceso a la propiedad se establece como un factor determinante para la viabilidad de las explotaciones.

Además de la adquisición de suelo, la inversión productiva en tecnología representa el 46,83% del capital avalado por SAECA en la comunidad. Las solicitudes de crédito se orientan a la transformación de los negocios, destacando la compra de maquinaria de precisión y la mejora de sistemas de regadío como las partidas principales.

La inversión media en la línea estructural alcanza los 157.262 euros por proyecto. El volumen total de riesgo vivo gestionado por SAECA ha marcado un récord histórico al situarse en los 931,07 millones de euros. De esta cantidad global, la línea ICO MAPA aporta 425 millones de euros al sistema financiero agrario.

En términos de liquidez inmediata, el importe medio de las operaciones en 2025 se ha situado en 73.854 euros en Castilla y León. Esta cuantía permite a los nuevos titulares afrontar los costes operativos de insumos y energía. El aval de la sociedad estatal facilita el acceso a la financiación bancaria para aquellos que carecen de patrimonio previo suficiente.

La estabilidad financiera se apoya en plazos de amortización que se extienden hasta los 11 años para las inversiones estructurales. Esta configuración permite planificar la explotación a largo plazo. La modernización de los regadíos en las provincias de la región depende de este marco de retorno del capital invertido.

El informe detalla una variación en la participación por género en Castilla y León. La presencia de la mujer joven en la titularidad de los créditos se sitúa en el 10%, lo que representa un descenso de cuatro puntos respecto a la media histórica del 14%. Este dato indica una masculinización en el relevo generacional de la gestión de las fincas.

Transición

En cuanto a la estructura jurídica, se observa una transición del agricultor individual hacia el modelo de empresario agrícola societario. Las personas físicas han bajado del 90% al 68% en las operaciones de inversión joven. Se registra una tendencia creciente hacia modelos societarios para gestionar riesgos y acceder a avales de hasta 600.000 euros.

El incremento de actividad en Aragón (33%) y Navarra (10%) confirma que el sistema de avales presenta una mayor competencia territorial. Castilla y León se mantiene en el grupo de cabeza del crédito en España, en un eje del norte que concentra la mayor parte del flujo financiero frente al descenso registrado en el sur peninsular.

Regiones como Andalucía han registrado una actividad del 1% en este ejercicio. Por el contrario, Castilla y León mantiene una estructura financieramente solvente en el sector primario. Los jóvenes de la región utilizan el sistema de garantías estatales como vía principal para el emprendimiento en el medio rural.

Cataluña y el País Vasco han incrementado su presencia, alcanzando el 7% y el 4% de las operaciones respectivamente. Esta tendencia confirma un interés nacional compartido por la inversión agraria. Castilla y León aporta en este contexto proyectos con un marcado calado territorial y compromiso con el suelo agrícola.

El impacto de estos créditos se extiende a la economía de los municipios en 2025. Los avales de SAECA activan servicios en talleres, cooperativas y consultorías técnicas. La estabilidad financiera del 97% de los jóvenes solicitantes actúa como motor económico para las zonas rurales de la comunidad autónoma.

Desde la perspectiva del Ministerio, el informe funciona como una herramienta de transparencia para analizar las necesidades de la meseta. El hecho de que casi la mitad del crédito joven se destine a la tierra ratifica la importancia de las políticas que facilitan el acceso al suelo agrícola en Castilla y León.

La digitalización es otro de los ejes beneficiados por el volumen de inversión. Los profesionales de la región lideran la transición hacia la agricultura 4.0, adquiriendo equipos que mejoran la eficiencia y la sostenibilidad. Estas operaciones buscan una mayor rentabilidad y una reducción de la huella de carbono en la producción.

El riesgo vivo de 931 millones de euros refleja la confianza del sector financiero en el campo. El 30% de este riesgo se encuentra invertido en tierras de Castilla y León, lo que indica un proceso de renovación de activos. El relevo generacional introduce visiones empresariales más preparadas en la gestión de las explotaciones.

La línea estructural de Inversión y Circulante actúa como motor de cambio en las infraestructuras regionales. En la comunidad, permite mejoras en el bienestar animal de las explotaciones ganaderas y la optimización energética de los regadíos.

La situación de Castilla y León en 2025 refleja una transformación liderada por la juventud en un mercado nacional repartido. La hegemonía histórica ha dado paso a un escenario de liderazgo compartido. El futuro de la región se vincula al esfuerzo de los jóvenes profesionales y al respaldo de la financiación para modelos de mayor tecnificación.