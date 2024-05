Los riesgos de las ayudas restrictivas en Soria

Creado: Actualizado:

Un político socialista soriano comentaba, con acierto, que uno de los problemas que han tenido las ayudas autorizadas por la Unión Europea para que Soria, Cuenca y Teruel luchen contra la despoblación ha sido llamarlas informalmente fiscalidad diferenciada. La tendencia ahora es a referirse a ellas por su nombre, ayudas al funcionamiento de las empresas, pero no por ello se alcanza el consenso, no ya con el Gobierno de España, sino tampoco entre los propios sorianos. Es sabido que esas ayudas pueden llegar al 20% de los costes laborales de una empresa. Mucho dinero. Si no fuera porque Soria, Cuenca y Teruel tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, Europa consideraría ayudas de Estado totalmente prohibidas. Se admiten por la excepcionalidad de la situación demográfica, igual que, por otros motivos se conceden apoyos, en este caso sí con fiscalidad diferenciada, en Canarias, por poner un ejemplo. Las ayudas en Soria están en marcha, pero lejísimos del tope autorizado por Bruselas. Se han calificado como migajas y de hecho hay empresas que ni se han enterado de que les ha bajado algo la factura por contingencias comunes de la Seguridad Social. Pero la presión para que aumenten parece que va a tener éxito. Sumar se ha unido al PP en las Cortes Generales para votar a favor de alcanzar el tope del 20% en contra del criterio de su socio de gobierno y es posible que lo siga haciendo en otras votaciones. Los socialistas sorianos también piden el incremento, pero plantean restricciones o al menos diferencias en función de criterios como la creación de empleo, frente al café para todos (la limitación de que sean pymes es de fábrica, de Europa) de, entre otros, la patronal. Los socialistas pretenden ser justos y dicen que no pueden recibir lo mismo una empresa que haya destruido empleo y otra que lo haya creado. ¿Eso es justo? Imaginemos una industria familiar soriana con 50 años de trayectoria que tiene 25 empleados. Tiene problemas y no ha sido capaz de adaptarse y con las mejoras tecnológicas le sobran 10 empleados, cuyo coste les hace no ser competitivos. Pongamos que decide recortar la plantilla en 5 personas y dejar el coste laboral, tras abonar las indemnizaciones correspondientes, en 600.000 euros. Seguiría todavía por encima de lo ideal. Y las ayudas de funcionamiento, en el nivel actual, que serían unos 6.000 euros, o 10.000 si quieren, por haber destruido empleo. Ahora llega una empresa nueva, con la misma actividad, se instala con una plantilla ideal de 15 personas y un coste laboral (en el mismo nivel por trabajador que el ejemplo anterior) de 450.000 euros. Como crea 15 empleos, se le da el máximo de ayudas, el 20% del coste laboral, 90.000 euros. Competiría frente a la veterana soriana con 360.000 euros de coste laboral frente a 480.000. ¿Sería justo? Ojo a la hora de discriminar sobre todo si hay obsesión porque las empresas no aumenten sus beneficios, pese a que eso suele ser bueno para el desarrollo.