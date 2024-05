La mayor empresa de Soria

Creado: Actualizado:

Los sorianos llevamos décadas esperando que nos caiga el maná del cielo. Ese maná en forma de megaempresa con más de quinientos o seiscientos puestos de trabajo y que de forma bilateral haría crecer a la población y eliminar todos nuestros males. Ese regalo del cielo no ha llegado hasta ahora y me temo que nunca llegará. No nos engañemos, Soria es atractiva en muchos aspectos -muchos de ellos aún por descubrir y explotar-, pero su posicionamiento geográfico tiene también su particular hándicap respecto a otras provincias. Tampoco caigamos en el desánimo, porque mantener lo que tenemos, sí debería de ser motivo de orgullo y de agradecimiento a aquellos que decidieron apostar por esta tierra y seguir hoy en día en ella. Pero cuando oigo hablar todavía de que lo que nos haría falta es una empresa grande, no me hago trampas al solitario. Tenemos la provincia plagada de polígonos industriales porque Soria no fue una excepción en aquella vorágine de creación de suelo industrial hace ya unos cuantos lustros. Pero más allá de leves asentamientos de nuevas industrias o traslados de ubicación de las mismas a estos polígonos, nada de nada. Naturalmente que las administraciones públicas deben de moverse para hacer de sus polígonos industriales lugares atractivos. Pero más que esa acción de atraer nuevas empresas es momento también de hacer lo posible por asegurar y mantener las que ya están asentadas pero en riesgo de caer por distintas razones. En Soria capital y en su provincia no es momento como digo de soñar despierto y sí de velar por hacer lo posible para que el tejido empresarial existente no sufra lo más mínimo. Al parecer, mañana martes la ministra de Seguridad Social se reunirá con la patronal soriana. La rueda de prensa que dieron la semana pasada el diputado nacional del PP por Soria junto al portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados y donde se reivindicó la aplicación inmediata de las ayudas a los empresarios sorianos y autónomos que nos permite la Unión Europea, ha puesto las pilas a los socialistas que corrieron a anunciar el encuentro ministerial. Veremos en qué queda esa reunión, aunque me temo que como de costumbre, no habrá quórum entre las partes. No es momento de titubeos ni pejigueras, y sí de hacer lo posible por favorecer y respaldar a nuestro tejido empresarial. Algunos seguirán mirando al cielo esperando a que caiga el milagro, pero entre tanto y a quien le corresponda, debería de hacer lo posible por mantener y proteger a la mayor empresa de Soria, y que no es otra que la formada por cientos y cientos de empresarios y autónomos, que son los verdaderos creadores de riqueza y puestos de trabajo en esta capital y provincia. Europa nos ha abierto una puerta a los empresarios y autónomos de esta tierra, pero al parecer, las bisagras fallan y el gobierno se niega a engrasarlas...