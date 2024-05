El Bierzo, el hartazgo de una sanidad sometida constantemente a la zozobra

Creado: Actualizado:

Una de las más ingratas, pero seguramente más honestas, obligaciones de un político es acudir a dar la cara ante el ciudadano cuando hay problemas ocasionados, tanto por acción como por omisión o desidia de su propia acción política. Lo contrario, además de cobarde, no contribuye para nada ni a la regeneración política, ni a la recuperación del crédito en ella por parte del ciudadano, y lo que es peor, no ayuda a la solución de los problemas. Es más que lamentable que el Hospital del Bierzo se haya quedado sin oncólogos de la noche a la mañana porque la desidia de la Consejería de Sanidad no buscó alternativas a un problema que hace un año que sabían que se iba a producir. Es lamentable y aterrador que pacientes de cáncer hayan quedado prácticamente a la intemperie. Es de lo más grave del sistema. Sin paliativos.

El del Bierzo es uno de los hospitales que desde hace años viene sufriendo estas zozobras de forma constante. Cuando no es urología es cardiología. Y cuando no, trauma. Pero lo que parecía inadmisible es que pudiera ocurrir en oncología, donde se trata y se salva a los enfermos de cáncer, la mayor lacra sanitaria de nuestro tiempo. No deja de ser pavoroso que casi diez días después de que se conociera el gravísimo problema, haya pisado antes por allí el jefe de la oposición que ningún responsable de la Consejería de Sanidad. Y no lo hacen por pura estrategia política. Lo cual es más lamentable. Su obligación es acudir, dar la cara y llevar soluciones. Otra cuestión es que el caos sea de tal calibre, que no sean capaces ni de vislumbrar soluciones. Eso parece porque la consejería no sabe nada de nada. Cerrojazo informativo. Se ha instalado en la opacidad ante la cascada de problemas, cuando no barullos provocados por ellos mismos, como la insensatez de generar una incertidumbre sanitaria sobre el agua de la playa fluvial vallisoletana de Moreras. Cuando la estrategia es la opacidad manifiesta y certificada a diario, así lo puede constatar este medio y otros muchos en Castilla y León, es un síntoma de que la política va camino del fracaso. Y ese fracaso recae en los ciudadanos. Otra manifestación a las puertas del Hospital del Bierzo por tanto hartazgo por una sanidad sometida a la constante zozobra. La gente no se echa a la calle a protestar por vicio. Lo hace fundamentalmente cuando se siente desamparada por sus representantes. Y esto lo tiene que saber muy bien el PP que saca a la gente a la calle constantemente contra la infamia de la amnistía. Pues piensen que en el Bierzo los pacientes de cáncer no quieren que su enfermedad sea amnistiada por la negligencia política. Sólo reclaman la igualdad de derechos. Sólo. También para ellos.