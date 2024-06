Todo está en la prensa

Creado: Actualizado:

O casi todo; al menos si tratamos de recrear la historia de Soria de la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX. La frase a nivel general, y también en su idea, no es nuestra, y aunque en algún lugar de estos escritos tal vez así se usara, pertenece en su expresión al escritor Justo Navarro quien basó su novela ´Petit París´ [Barcelona, 2019] en infinidad de noticias publicadas en diarios de la capital francesa y de su Granada natal. Por nuestro consejo, Francisco Javier Laso pudo comprobar que la vida artística de su madre, la pianista Sara Guzmán, estaba narrada con cierta minuciosidad en los periódicos de su tiempo. Y, desde luego, ´El Ateneo´ y buena parte de los pormenores de la trayectoria vital de Blas Taracena salieron de la búsqueda extrema que entre el 2003 y el 2016 realizamos en la prensa local publicada entre el 1 de diciembre de 1895 en que nació aquél y el 31 de enero de 1951 en que murió. Argumento similar valdría para ´Los hombres perdidos´, del profesor Carmelo García Encabo, cuyo “análisis de los grupos sociales en la contemporaneidad soriana” no habría sido posible sin el inmenso aporte periodístico. La prensa, sujeta a infinidad de elementos subjetivos, no es una fuente documental primaria derivada de acciones oficiales, testimoniales y archivísticas, pero cuando falta ésta, bien contrastada y “perseguida”, puede suplirla y, en su defecto, orientarla. En buena manera, las colecciones periodísticas aquí rastreadas, más los miles de noticias en ellas impresas y los cientos de artículos de opinión, información, artísticos, culturales, históricos y memoriales, constituyen para quien trabaja con ellos una especie de EPRE, es decir, una “Evidencia Primaria Relevante de Época”, tal y como la define el profesor Ángel Viñas después de tantos años de trabajo en archivos de todo el mundo. Con ese material, sea EPRE [Primaria, o archivística] o ESRE [Secundaria, o periodística], quien escribe, historiador, periodista, literato o ensayista, podrá construir una representación del pasado, más o menos detallada más o menos compleja, que nunca, como repite una y otra vez el investigador citado en ´La forja de un historiador´ [2024], será definitiva, como no lo es la historia resultante, ni el historiador, ni el periodista, ni el literato o el ensayista hacedor de la misma. Y no lo son, porque la EPRE o nuestra ESRE no lo son: para que lo fuesen, se necesitaría tener la certeza de que no habría un documento extraviado ni un periódico, por simple que fuera, sin desbrozar y examinar.

Cabeceras, títulos de series y grabado de Sainz Ruiz. [JAGB]

“Todo está en los periódicos, aunque resulte increíble”, declaró Justo Navarro a El País el 19 de enero de 2019 cuando presentaba su novela. Esa misma sensación tuvimos al finalizar nuestros libros, y de ahí el empeño en este estudio tan particular que ahora nos ocupa. Lorenzo Aguirre, Virgilio Soria, Florentino Zamora, Carmelo Romero, Emilio Pérez y Jesús María Latorre, entre otros muchos, compusieron su historia. Javier Laso, Carmelo García y nosotros mismos, entre otros más, enhebramos otras epopeyas desde su extenso y variado contenido. Y si alguien piensa en reconstruir viejos paisajes culturales, quizá deba remirar lo dicho en todos y cada uno de los capítulos de la historia del folletón que aquí se ha dejado entrever.

Precisamente, por si lo anterior ocurriera, se ha hecho necesaria esta Adenda. Muchas son las cabeceras que no albergaron ninguna suerte de libros por entregas. De memoria recordamos, sin fecha ni orden alguno, Los Apuntes, La Voz de Almazán, El Eco de Uxama, Heraldo de Soria, El Urbión, La Razón, La Propaganda; mas de otras muchas de las que tenemos título en su mancheta [El Numantino, El Anunciador, El Liberal Dinástico, El Conservador, Las Circunstancias, El Látigo Soriano, El Duero…], apenas hay páginas que consultar. Y otras, como las del Boletín Oficial de Soria [luego, también, Boletín Constitucional de Soria o, la más usada, Boletín Oficial de la Provincia de Soria] o las de los más recientes Campo [y Campo Soriano] y Hogar y Pueblo [después, Soria-Hogar y Pueblo], que, en efecto, no albergaron en sus páginas ningún folletón, sí guardan importantes series artísticas, históricas, literarias o de simple expresión cultural. El Boletín Oficial de Soria, y sus variantes, que inició su andadura el viernes 6 de diciembre de 1833, publicó, en tanto llegaba el domingo 1 de abril de 1860 en que apareció El Avisador Numantino, no solo los comunicados y actos propios de su ser, sino los que luego acogería éste, como unos apuntes biográficos del cura Merino, las visitas literarias a Numancia de los respectivos gobernadores, los poemas y romances del capellán Gaspar Bono Serrano [a Boabdil o a Numancia o a los mártires de Bañón], o el sesudo y largo ensayo titulado ´Unidad simbólica´, del que fue autor José Álvarez Guerra, gobernador civil y, con el tiempo, bisabuelo de Antonio Machado. Aquél periódico oficial editaría en Soria, en 1857, los valiosos artículos que Eduardo Saavedra había dado a conocer poco antes en Revista de Obras Públicas: nos referimos al primer estudio sobre la arquitectura de San Juan de Duero y a un magnífico análisis de los ´Sistemas de Comunicaciones de la Provincia de Soria´, por fuerza imprescindible. Más todavía, el Boletín anotó en sus páginas la fiesta del 10 de octubre de 1842, que dio origen al primitivo y fallido monumento a Numancia. Y aún se atrevió a incluir el anuncio de la publicación de ´La Armonía Numantina´; y, en clave de irónica crítica, la del ´El Burro´, “periódico bestial” que, proclamaba, “saldrá cada quince días, y se oirá su primer rebuzno por las cinco partes del mundo y más allá el día 15 de febrero [de 1845], en dos pliegos de impresión con abundantes caricaturas grabadas por los mejores artistas”; dicho periódico, de 3 rs de importe, se suscribía, al parecer, en la Librería de Pérez Rioja, cuyo propietario aspiraba a la concesión de la nueva edición del susodicho Boletín.

Lo de Campo y Hogar y Pueblo fue otra historia. El folletón había pasado de moda. Los periódicos aumentaron sus páginas, y las dedicadas a cultural y tradición fueron bien surtidas por los intelectuales de la ciudad. Salvo honrosas excepciones [como Miguel Moreno que reeditaría algunos de sus libros en Campo Soriano, página a página, enmarcada y coleccionable], aquéllos hacían llegar sus crónicas según sus gustos, especialidades o festivas celebraciones. Ricardo de Apraiz, por ejemplo, escribió en Campo y Campo Soriano sobre el Museo Numantino, del que era director, y todos los años, por San Juan, a un artículo por fiesta, dio rienda suelta a su seudónimo ´Licenciado Rompelanzas´ para que dejara una simpar crónica taurina. A la vez, en el otro periódico, Víctor Higes, con mayor periodicidad, ideó tres felices series, de apreciables títulos [´Bajo la arcada del puente´; ´Memorias del Reloj de la Audiencia´; y ´Museo de recuerdos´], y trasladó al papel cuantas tradiciones, historias, hechos y circunstancias descubría en protocolos, actas y legajos de los archivos de la capital. Entre ambos, con igual interés, iluminaron otras tantas columnas escritores de la talla de Bienvenido Calvo, Gerardo Diego, Florentino Zamora, Pedro Chico, José Tudela, Teógenes Ortego, Mariano Granados, Dionisio Ridruejo, Emilio Ruiz, Marcos Molinero… Todo un mundo.