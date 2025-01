Yo renuevo, tú renuevas, a otros, los renuevan

Creado: Actualizado:

Pues nada, ya está aquí el 2025. Como quien no quiere la cosa, el calendario descuenta un año y comienza a sumar otros con polémicas por doquier. Da igual que sea Navidad, Nochebuena, Nochevieja o Año Nuevo, el ambiente está tan viciado que basta con que alguien haga un gag, broma, chiste..., califíquenlo ustedes como quieran, para que salgan en tromba con insultos y críticas desmedidas aquellos que, casi siempre, se creen por encima del bien y del mal y que se consideran intocables.

Claro que son los mismos que se creen con derecho a plantarse delante de una clínica privada donde se practican abortos, un derecho reconocido por ley, para amedrentar e insultar a las mujeres. Pero gente de este tipo de asociaciones y personajes de marcado carácter de derecha extrema están descontados. Ellos son así, insultan al resto y se ofenden con cualquier cosa que no va con su ideología de derecha extrema.

Lo que no se entiende, al menos yo no lo entiendo por más que lo lea una y otra vez , es que el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, arremeta contra LalaChus por su gag, chiste, broma, recurso de una televisión desenfadada y nada encorsetada, de la vaquilla del Gran Prix a modo de estampa religiosa. A no ser que al señor Argüello le viniera a la mente la imagen del pueblo judío venerando al becerro de oro mientras esperaban a Moisés y sus tablas de la ley y viera a la vaquilla como ese nuevo becerro de oro.

Anda que no habrá temas de los que escribir y poner un texto en X. Sin ir más lejos, el problema de los menores migrantes no acompañados, que los políticos usan como arma arrojadiza contra el otro, contra el adversario, y para ganar votos. Si a eso le suma los cientos de inmigrantes fallecidos en el mar cuando sólo buscaban llegar a otro país en el que empezar un futuro mejor, ahí tiene el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal para escribir no un tuit, sino un hilo interminable en X. Eso no es una banalidad, eso es una vergüenza para este país. Pero oye, si lo importante es el gag de la vaquilla del Gran Prix de Lalachus, pues nada, bendecida queda.

Lo que no se acaba de bendecir es al candidato a liderar al Partido Socialista de Castilla y León en los próximos procesos electorales. A menos de cuatro días de que arranquen las primarias, ya no exprés ni antiestatutarias como pretendían el todavía líder del PSOECyL, Luis Tudanca, y los suyos, nadie da un paso al frente. Es lo que tienen las fiestas de Navidad, que se convierten en la excusa perfecta para dejarlo todo en ‘stanby’, mientras se sigue hablando y conjugando entre bambalinas el verbo renovar. Yo renuevo, tú renuevas, él renueva... a otros, los renuevan. A buen entendedor...