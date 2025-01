Tudanca pone fin a su esperpento y el PSOECyL abre una nueva etapa

Creado: Actualizado:

Tudanca puso ayer fin a su propio esperpento. Y lo hizo con una esperpéntica rueda de prensa en cuya intervención dio por supuesto que los periodistas y los ciudadanos son imbéciles. Después de tres meses clamando por la primarias y la voz de la militancia, resulta que ahora el desacreditado todavía secretario autonómico del PSOE se agarró al clavo ardiendo del victimismo y se ofreció como salvador que evita, con su renuncia, que los militantes se pronuncien sobre el liderazgo de los socialistas de Castilla y León para los próximos cuatro años y las elecciones autonómicas que Mañueco convocará en 2026. Un final más bochornoso es difícil tras meses ofreciéndose como el muro de contención contra «el dedo divino», como él mismo lo definió, de Ferraz y Moncloa. El dedo divino y su cobardía son los que han dado al traste con su intención de seguir apoltronado en la secretaría general, con más de cien mil euros de sueldo en las Cortes, para timonear la candidatura de Virginia Barcones a las próximas autonómicas.

Tudanca quería seguir siendo secretario general después de diez años de fracasos. Pero quería serlo a costa de que no hubiera contrincantes. Por eso urdieron aquella maniobra de las primarias exprés que fueron desautorizadas por Ferraz. Y por eso ha esperado al último momento, con la aspiración de que Carlos Martínez finalmente renunciara a arriesgar la alcaldía de Soria en un proceso electoral interno. Martínez hace meses que tenía decidido sin titubeos su opción de sustituir a Tudanca, tal y como ha ido anunciando en reiteradas publicaciones y en primicia este periódico desde agosto.

Tudanca trató de hilvanar un discurso sin credibilidad para salvar la bola del ridículo después de tres meses exhibiéndose como el David que se iba a enfrentar al Goliat de Ferraz y Moncloa. Pedro Sánchez no quería verlo ni en pintura. Y menos desde la campaña de ataques protagonizada en una secuencia de entrevistas urdida por él y alentada desde sectores críticos con el presidente del gobierno, como el caso de Juan Lobato o Adriana Lastra. Pero al final Tudanca se ha visto solo ante el destino de unas primarias en las que corría el riesgo de ser arrasado por Carlos Martínez, que no es otra cosa que una operación de Ferraz para renovar el PSOE de Castilla y León, cincelada personalmente por Óscar Puente y Javier Cendón, dos íntimos enemigos de Tudanca. Igual que Tudanca fue, hace diez años, una operación fraguada por Óscar López desde el corazón del aparato de Ferraz. Eso sí, Tudanca, de momento, no deja las Cortes ni los 105.000 euros de sueldo por seguir haciendo nada, que es su oficio vocacional.