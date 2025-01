Martínez apunta los retos del PSOE: cambio, rearme y antisectarismo

Creado: Actualizado:

El virtual nuevo secretario general del PSOE CyL ha demostrado en su primera intervención tras registrar la única candidatura para suceder a Tudanca que no se va a perder ni a liar en mensajes retóricos y huecos. De momento ha exhibido claridad en las ideas de lo que necesita el PSOE si algún día quiere gobernar Castilla y León. Una ruptura con el ‘Tudanquismo’, un modelo dedicado al bienestar personal y particular de quienes conformaban una estructura poco dada al trabajo. El PSOE de Castilla y León necesita trabajo, mucho trabajo. Ese que ha estado ausente desde que Tudanca logró la fallida victoria de 2019 y permitió por primera vez en 36 años derrotar al PP en Castilla y León. Con un líder ausente hasta límites insospechados. No acudía ni a las juntas de portavoces semanales de la Cortes, cargo porque el que cobra 105.000 euros anuales. Sus apariciones eran fugaces y sus ausencias notables y cada vez más largas de la vida política de Castilla y León. Toda la estrategia se sustentaba en una rutina de comparecencias rotatorias sin sentido, sin contenido y sin sustrato, evidenciando un desconocimiento de la realidad y los problemas de Castilla y León asombroso.

Y combatir esos vicios es, en definitiva, lo que ha anunciado el regidor soriano. Con reiteración pronunció la necesidad de un «rearme ideológico» en referencia a un apego al territorio que debe nacer del entendimiento y la escucha de los cargos municipales y de los cuadros provinciales. Ha anunciado «un cambio de rumbo» en la estrategia. El continuismo sería un suicidio. En definitiva, abrir el partido autonómico a todas las voces. Y no sólo orgánicas. No relegarlo a una camarilla que se dedica a obedecer las instrucciones e imposiciones de quien ejerce de camarlengo en la habitual sede vacante del liderazgo autonómico. Pero el mandatario soriano también ha advertido que con él no va el sectarismo, tan en auge en los últimos años en el seno del núcleo duro de Tudanca. Despojarse del sectarismo es el mejor principio para conocer la realidad de Castilla y León, tan diversa, extensa y plural.

A Martínez no le ha costado mucho llegar a la secretaría general del PSOE CyL. El trabajo duro se lo hicieron Óscar Puente y Javier Cendón. Su trabajo empieza ahora. Y empieza por unir el partido, como él mismo ha advertido. Por coser los jirones a los que tanto esfuerzo han dedicado Tudanca y sus adláteres por rencillas, rencores y complejos. Martínez tiene tarea intensa por delante, aunque siga en el alcaldía soriana, algo que no podrá recriminarle desde el PP, aunque el PSOE de Tudanca sí lo hizo con consejeros populares que hicieron el camino inverso.