Las campanas de San Saturio

En el año 2022 y siendo concejal y portavoz de Urbanismo del Partido Popular en el ayuntamiento de Soria, denuncié el lamentable estado de las campanas de la ermita de San Saturio. Trasladé, tanto al ayuntamiento como al Obispado de Osma-Soria -miembros ambos del patronato de San Saturio-, un problema que no solo no se ha solucionado en estos últimos años, sino que en los últimos días ha ido a peor. La semana pasada, en la red social `X´ (llamada antes Twitter), el ente dedicado a la difusión y defensa del patrimonio local y provincial, `@soriapatrimonio´, volvía a dar la voz de alarma por el empeoramiento del estado de una de las campanas de la espadaña de la icónica y querida ermita de nuestro patrón capitalino. Reconozco que cuando trasladé el lamentable estado del campanario, en donde una de las campanas posee un grave riesgo de desplome inminente, por un momento llegué a pensar que en el transcurso de las obras de rehabilitación de las pinturas del templo -anunciadas ya en esas fechas-, se aprovecharía para solucionar también este problema devolviéndole al campanario el esplendor de tiempos mejores. Habría sido lo lógico y lo esperado. Pero no ha sido así como cualquiera que baje podrá comprobar. En el censo existente de campanas de Castilla y León, y cuyo autor giró visita al campanario en agosto del año 2001, ya se advertía del estado «regular» (sic), tanto de los yugos o melenas como de las campanas de la barroca ermita. En las fotografías de las fichas realizadas ese año, se aprecia que al menos las campanas permanecían en estado vertical. A día de hoy, es la del vano izquierdo de la espadaña, la que corre más riesgo de caída, siendo por cierto también, la más antigua con el año de fundición datado en 1867, a diferencia de la del vano derecho, cuya campana fue fundida en el año 1938. Nadie niega que mantener el vasto patrimonio de nuestra capital y provincia posee un oneroso coste que poco a poco se va realizando. Pero dejar pasar el tiempo y que los problemas vayan a peor, no es el camino adecuado, siendo además un hecho a tener en cuenta, que esta ermita es un Bien de Interés Cultural, a la par que un lugar con un inherente apego al corazón de los sorianos. Las campanas de San Saturio -testigos del paso de los años y de la historia de la ciudad y de ese enclave cantado por los poetas-, llevan décadas sin repicar. ¿Se imagina alguien la belleza acústica que sería volver a escuchar su volteo entremezclado con el paso del agua del Duero y el propio emplazamiento natural de ese mágico lugar? La restauración de las pinturas del templo, adjudicado por la Junta de Castilla y León en más de 800.000 euros, le ha devuelto el color al templo. Devolvámosle también el sonido. He oído campanas de que están en ello. Esperemos que así sea. San Saturio bien lo merece.