La odisea de vivir en la España vaciada

Una «odisea» según la Rae es "Sucesión de peripecias, por lo general desagradables, que le ocurren a alguien". Podríamos decir que es lo que padecen los habitantes que resisten en la denominada «ESPAÑA VACIADA».

Barcones es uno de esos claros ejemplos, cada día que pasa perdemos más servicios, cada vez tenemos más problemas para acceder a una calidad de vida que debía mejorar, pero que cada vez merma más nuestros derechos.

Vivimos en una zona donde la cobertura móvil es ausente, algo que a fin de cuentas nos distancia de las nuevas tecnologías y más importante de los servicios de emergencia.

Hasta hace un tiempo, no llega a un año, teníamos un servicio de telefonía e internet fija por medio del famoso cable de cobre, era básico y con velocidades de internet lentas. A día de hoy parecemos un pueblo que se asemeja más a la NASA, lleno de antenas parabólicas en nuestras fachadas y tejados inundando nuestras casas, para supuestamente, obtener un mejor servicio de telefonía e internet. Pues a día de hoy, el teléfono se cuelga cada vez que llamas sin poder tener una conversación fluida, incluso los días de mal tiempo no funciona, poniendo en peligro a estos habitantes en caso de una emergencia grave. El servicio de internet es pésimo, peor que antes, con periodos de latencia altísimos con lo que dificulta trabajar online o navegar por internet con fluidez, al igual que el servicio de voz es inexistente los días de mal tiempo. La administración nos deja aislados del sistema de fibra, llegando este servicio a todos los municipios limítrofes a Barcones.

El servicio médico se limita a un día a la semana, el servicio a domicilio de gas butano no llega al municipio (indicando la empresa gestora que solo sirve si hay un número mínimo de pedidos)

El servicio de correos no sabemos cuándo llega, las empresas de mensajería urgente dejan de ser urgentes en el medio rural, las carreteras están abandonadas con numerosos baches, socavones y alta vegetación que influye negativamente en los desplazamientos,

Desde el medio rural pedimos respeto, que las medidas contra la despoblación no vayan destinadas a municipios grandes, las zonas despobladas son nuestros pueblos en los que quedamos unos pocos, tener una mínima comodidad y acceder a unos servicios básicos, pero básicos de verdad y de calidad, no un parche para decir que en algo sea invertido.

El acceso a un servicio de emergencia eficiente es algo básico y universal, por ello mejorar las comunicaciones de telefonía es esencial, el que escribe estas líneas sufrió en sus propias carnes la angustia de verse atrapado en un vehículo tras un accidente y no poder contactar con el 112 por no haber cobertura de ningún tipo. Una experiencia que no le deseo a nadie y que te hace reflexionar sobre lo básico que necesitamos en la vida.

Mientras las administraciones valoren más lo económico que lo social, esta sociedad, la del medio rural se va a ver abocada al desastre, a la desaparición del patrimonio cultural y natural de este país.

Un saludo desde la España vaciada.