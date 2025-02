Investigación, detección precoz y recursos que lleguen a todos los pacientes

Creado: Actualizado:

Castilla y León se encuentra entre las comunidades con mayor incidencia y mortalidad por cáncer en España. Con 17.541 nuevos casos diagnosticados el último año y una tasa de mortalidad en su grado máximo de los últimos 12 años, el panorama es alarmante. Seis de sus provincias encabezan la lista de las más afectadas del país, con Zamora a la cabeza. Estas cifras evidencian la dimensión del problema y la necesidad de reforzar las estrategias de prevención, detección precoz y acceso equitativo a tratamientos de calidad. Es cierto, y las cifras así lo señalan también, que es mucho y bien lo que se ha avanzado en investigación. Son muchos los profesionales que, con su trabajo, esfuerzo y dedicación, pelean y le ganan terreno a diario al cáncer. Profesionales e investigadores que, unidos a los grandes centros de investigación son el estilete de lucha contra la enfermedad. El futuro de la lucha contra el cáncer pasa por dos caminos básicos: la inversión en investigación y el fortalecimiento de la prevención. Castilla y León necesita impulsar programas que incentiven estilos de vida saludables, desde la reducción del tabaquismo hasta la promoción de una alimentación equilibrada y el fomento del ejercicio físico. En el territorio castellano y leonés, el envejecimiento de la población es un factor determinante, pero no el único, por lo que el diagnóstico precoz es vital para mejorar las tasas de supervivencia, y sin embargo, no siempre es accesible para todos. En ese sentido, las campañas de detección deben ampliarse y mejorar su alcance real para alcanzar a toda la población, sin importar su ubicación geográfica. Porque la equidad en la atención sanitaria no es un lujo, sino un derecho. Tener cáncer en una gran ciudad como Valladolid o Burgos no debería ser distinto a tenerlo en un pequeño pueblo de la montaña leonesa o la sierra soriana. Y, sin embargo, existen diferencias evidentes: como la falta de especialistas -ahí está el caso del hospital del Bierzo-, la escasez de recursos tecnológicos en algunos hospitales comarcales y la sobrecarga del sistema sanitario. Son obstáculos que pesan sobre muchos pacientes. Además, el cáncer es una enfermedad compleja con múltiples factores de riesgo, desde la genética hasta los hábitos de vida. Por ello, la investigación necesita más apoyo y Castilla y León debe potenciar su estudio y fomentar la colaboración entre hospitales y universidades para desarrollar tratamientos más eficaces y menos agresivos.