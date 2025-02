Cuestiones de género en el turno de oficio

Creado: Actualizado:

El objetivo de conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres sigue estando vigente, porque aunque se hayan producido muchos avances, todavía queda recorrido. La formalidad existe, está recogida en la ley, pero luego la realidad no siempre se ajusta a la norma. Además, sigue siendo necesaria una protección especial a las mujeres en casos tan claros como la lacra de la violencia machista y por ello la propia ley establece excepcionalidades y regulaciones específicas. Pero no todo puede entrar en el mismo saco o al menos antes de meterlo debe existir un consenso para hacer cambios. En la localidad soriana de El Burgo de Osma se ha producido un caso singular que ha generado polémica y protestas de los abogados. La titular del juzgado atendió la petición de una víctima de violación que quería que el abogado de oficio no fuera un hombre. Pedía un mujer porque consideraba que sería más sensible con su situación. La jueza debió empatizar con la víctima y llamó al Colegio de Abogados de Soria para que corriera el turno de oficio hasta que el asunto le cayera a una abogada. El malestar debió comenzar por el abogado o abogados que vieron como se les saltaba. Siguió por la presidenta de la institución colegial soriana, a la que el asunto le pilló de viaje y que expresó su protesta nada más conocerlo. Los trabajadores del Colegio de Abogados asumieron la decisión de la jueza. Pasó un viernes y el sábado comenzó la polémica que continuó el lunes con un comunicado oficial de protesta de los abogados, con su decana a la cabeza. La justicia gratuita está regulada por la Ley y deja en manos de los colegios de abogados (la misma fórmula se aplica para los procuradores) la organización de turno de oficio. Es su competencia y vieron como se invadía desde el juzgado burgense, pero además sintieron que se cuestionaba la profesionalidad de los letrados en función de su sexo en esta cuestión concreta. Su preparación, alegan, para atender estos casos es la adecuada tanto si son hombres como mujeres. Se anunció la queja formal de los abogados sorianos al Consejo General de la Abogacía Española y al de Castilla y León, que ya ha expresado su apoyo al Colegio de Abogados de Soria, y es de esperar que el asunto no se quede ahí, pues al menos habrá respuestas y quizá en Soria se siente un precedente. En este caso, la discriminación no parece que sea positiva y, por lo tanto, no sería recomendable. Y si lo es, primero debe haber una regulación que lo permita. De momento, la justicia gratuita, muy regulada, no puede ser a la carta. Como siempre, habría que ver el contexto en el que se produjo la decisión del juzgado del Burgo de Osma para entenderlo todo mejor, pero es innegable que el procedimiento no ha sido el adecuado y es totalmente comprensible el enfado de los abogados sorianos, porque, a día de hoy, no se han introducido salvedades por cuestiones de género en el funcionamiento del turno de oficio.