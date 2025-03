Nuevo ridículo político en las Cortes a causa de una sentencia judicial

Creado: Actualizado:

Uno de los problemas que tiene nuestro sistema político es que en innumerables veces los responsables públicos suelen ser ajenos y esquivan sus propias decisiones cuando entran los tribunales en liza. Es el caso de la sentencia ganada por Comisiones Obreras contra la decisión del consejero de VOX, Mariano Veganzones, de recortar la subvención nominativa de los agentes sociales. Comisiones Obreras no se conformó con el recorte, como sí hizo UGT y CEOE Castilla y León, y acudió a la vía judicial. Ahora los tribunales le han dado la razón. Las sentencias y decisiones judiciales se pueden discutir, debatir y cuestionar, como cualquier otro asunto en democracia. Porque los jueces y fiscales de esta país no son infalibles, como el Papa en materia de fe, aunque muchos así lo crean. Pero también son para acatarlas. Confiemos en que, quienes achantaron y aceptaron el dinero rápido, aunque rebajado, UGT y CEOE Castilla y León, ahora no bramen. Derecho a bramar tiene Comisiones Obreras. Pero, sobre todo, a cobrar.

Lamentable una vez más el espectáculo brindado ayer en las Cortes de Castilla y León, una verdadera ciénaga de la política mediocre, brindada por los tres principales partidos, PP, PSOE y VOX. El primero y echándole la culpa al tercero, como si el gobierno no hubiera sido uno, con Veganzones en la consejería de ramo. Como si la ley que soltó violadores y agresores hubiera sido cosa sólo de Podemos, y el ejecutivo de Pedro Sánchez no tuviera nada que ver. El PP debería repensar antes de sacar la lengua a pastar en el hemiciclo. Los de VOX limitándose a poner peros de forma a la sentencia y señalar que se puede recurrir. La sentencia es concluyente y deja al que fuera su consejero y símbolo patriótico a los pies de los caballos. Por cierto, consejero que se fue de VOX dando un portazo, pero que ha vuelto por la puerta de atrás de la militancia.

Y lo del PSOE también tiene lo suyo. No hay quien los saque de pedir la dimisión de Mañueco, aunque sea por el mero hecho de que llueve. Si una sentencia es motivo para exigir el cese de un miembro del ejecutivo, la procuradora socialista Alicia Palomo, debería hacer puerta a diario en Moncloa, antes de que la retiren de sus actuales atribuciones con sueldo a cargo de las Cortes.

Los políticos de las Cortes de Castilla y León no pierden la ocasión de exhibir su mediocridad en cualquier asunto que se cruce por el camino. Ayer tuvieron la ocasión de no hacer el ridículo más espantoso y, como siempre, la desaprovecharon.