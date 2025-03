El tren de Soria: un vagón lleno de estudios

Creado: Actualizado:

Soria se quedará sin tren durante nueve meses desde el 1 de abril. Las obras de la autopista ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras es la causa. Como solo hay una línea en Soria, no hay alternativas. El déficit de Soria en materia ferroviaria es evidente. Una sola línea desde la capital hasta Torralba para desde allí conectar con Madrid. Se está acometiendo su modernización, pero la ansiada electrificación de la línea es todavía una promesa. Durante dos años se ha estado esperando la finalización de un estudio sobre la viabilidad de la reapertura de la línea Soria-Castejón, para que el tren que llega de Madrid no muera en Soria y pueda continuar hacia el norte. El estudio, después de varias prórrogas sin demasiada justificación, se entregó finalmente en el mes de diciembre, pero no ha visto la luz y duerme el sueño de los justos. No va a despertar nunca, porque está desechado y ahora hay en marcha otro nuevo para estudiar la instalación de un ferrocarril de altas prestaciones, tanto para pasajeros como para mercancías, entre Torralba y Castejón. La idea es buena y conectaría a Soria con las líneas de alta velocidad, pero lo cierto es que ha habido muchas buenas ideas previas que bien podían llenar el vagón de un tren por los estudios que acumulan. El gasto en ellos suma dos millones de euros en una década, aunque ha habido anuncios de más estudios que luego ni siquiera se llegaron a licitar. Las alternativas que se contemplaron a lo largo del tiempo son variadas y van desde hacer llegar la alta velocidad a la capital soriana a la última propuesta de conectarla a las líneas por las que ya circulan los AVE mediante el citado ferrocarril de altas prestaciones. Algunas de las ideas o proyectos murieron con los cambios de gobierno, porque las propuestas presentadas y nunca realizadas se las reparten los dos grandes partidos que se han alternado en el Gobierno de España. Con estos antecedentes, es lógico que el escepticismo esté instalado en la provincia ante cualquier anuncio de futura conexión de Soria con la alta velocidad. En una sociedad como la española que ha apostado por el ferrocarril y la alta velocidad, Soria sigue fuera de juego, eso sí, calentando en la banda gracias al vagón que llega cargado de estudios. Los más optimistas confían ahora en que el nombramiento del actual alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, como secretario general de los socialistas de Castilla y León sirva para que el último estudio anunciado sea definitivo y hasta hay quien apunta a que es una condición impuesta por Mínguez para asumir la responsabilidad en el PSOE castellano y leonés, apadrinado precisamente por el ministro de Transportes, Óscar Puente. Estaría bien que fuera cierto, pero en una de esas pasa el tiempo, cambia el gobierno y puede que otro estudio ocupe un lugar en el vagón del olvido y Soria sin conexión adecuada por ferrocarril, hacia el norte y hacia el sur, para tener más oportunidades de futuro.