"La gente quiere fiesta, fiesta y más fiesta. Y el regidor de turno no se va a convertir en un censor sabiendo que ello le resta votos"

Creado: Actualizado:

A Javier Marías le ha salido competencia. Ya saben que el famoso escritor, muy vinculado a esta ciudad, y ya fallecido, huyó de ella dando un sonoro portazo en forma de artículo periodístico donde bajo el título, «Cuando una ciudad se pierde», criticó sin escatimar en calificativos que la ciudad se hubiera convertido en algo parecido a Sodoma y Gomorra. Marías no solo criticó abiertamente al alcalde de la ciudad –al que hizo responsable del encendido de la mecha de su salida por el inicio de las obras del parking de Mariano Granados–, sino que también puso en la diana de sus diatribas tanto a las fiestas de San Juan como a las de nuestro patrón San Saturio. El conocido escritor –convencido hombre de izquierdas–, vino en definitiva a poner a caldo a los sorianos por haber permitido que una «…pequeña, castellana, austera, tranquila y fría ciudad…»(sic), se hubiera convertido en un espacio ruidoso, impersonal o festero. No le faltaba razón, créanme, aunque quizás se pasó de frenada con algunas de sus aseveraciones. Y decía que a Marías le ha salido competencia, porque recientemente se ha creado en la capital la asociación de vecinos «Soria Centro», cuyo `leitmotiv´ son precisamente las mismas razones que le llevaron a Javier Marías a no volver a pisar esta ciudad. Los vecinos del centro vienen denunciando desde hace años ruidos insoportables en sus viviendas y suciedad en sus calles. Y todo a raíz de una verdadera y demostrable saturación de verbenas, charangas y actos lúdicos varios que eclipsan muchos fines de semana del año. Decía que Javier Marías se pasó de frenada en su cáustico artículo, porque incluyó tanto a San Juan como a San Saturio en esa invectiva ecuación. Y es que esas dos fiestas, tan arraigadas en la ciudad, no es que tengan `derecho de pernada´, pero si ya hasta por eso protestáramos, apaga y vámonos. Pero la propia asociación de la que hablo, y a la que tampoco le falta parte de razón, ha sacado de la ecuación a estas dos fiestas para criticar que fuera de ellas el centro se ha convertido en algo insoportable algunos fines de semana y sin que los poderes públicos hagan algo para controlarlo. La conjugación entre fiestas, verbenas, jolgorio y el necesario descanso de los vecinos, es un tema muy complicado de resolver en todos los sitios. Pero el derecho al descanso y la tranquilidad en nuestros hogares, y máxime a determinadas horas, debería de primar por encima del también derecho a disfrutar. Que algunas calles del centro y determinados fines de semana sean como pegar el oído a un altavoz a todo volumen, o que tras una verbena con botellón incluido se quede todo hecho una verdadera mierda y con olor a orines que solo se van tras una buena tormenta, es una realidad. La solución a todo esto se antoja bastante complicada y dudo que gobernando unos u otros se solucionase. La gente quiere fiesta, fiesta y más fiesta. Y el regidor de turno, créanme, no se va a convertir en un censor sabiendo que ello le resta votos. Lo dije el otro día: pan y circo. Javier Marías se fue. Pero otros muchos no pueden; oiga, ni quieren.